Erzurum Horasan'da Doğalgaz Şüphesi: Adnan Menderes Mahallesi Tahliye Edildi

Erzurum'un Horasan ilçesindeki Adnan Menderes Mahallesi'nde doğalgaz kokusu ihbarı üzerine ekipler müdahale etti; sızıntı giderildi ve mahalle normale döndü.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 16:55
Erzurum Horasan'da Doğalgaz Şüphesi: Adnan Menderes Mahallesi Tahliye Edildi

Erzurum Horasan'da Doğalgaz Şüphesi: Adnan Menderes Mahallesi Tahliye Edildi

Olayın gelişimi

Erzurum'un Horasan ilçesinde, Adnan Menderes Mahallesi sakinleri doğalgaz kokusu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri yönlendirildi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri

Olay yerine intikal eden ekipler, mahalle sakinlerini güvenlik amacıyla bölgeden uzaklaştırdı ve çevrede önlem aldı. Doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri, sızdırmanın kaynağını tespit etmek ve müdahale etmek için çalışma başlattı.

Yetkililer, olası risklere karşı kıvılcım oluşmaması ve alınan güvenlik önlemlerine uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

Son durum

Ekiplerin yürüttüğü çalışmanın ardından bildirilen gaz sızıntısı giderildi ve mahallede hayat normale döndü.

Erzurum'un Horasan ilçesinde doğal gaz kaçağı olduğu şüphesiyle mahalle sakinleri tahliye edildi.

Erzurum'un Horasan ilçesinde doğal gaz kaçağı olduğu şüphesiyle mahalle sakinleri tahliye edildi.

Erzurum'un Horasan ilçesinde doğal gaz kaçağı olduğu şüphesiyle mahalle sakinleri tahliye...

