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Erzurum ile Artvin Arasındaki Yol Heyelanın Ardından Hafta Sonu Açılıyor

Erzurum'un Olur ve Artvin'in Yusufeli ilçelerini bağlayan yol, heyelandan dolayı kapanmasının ardından bu hafta sonu trafiğe açılacak.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:47
Erzurum ile Artvin Arasındaki Yol Heyelanın Ardından Hafta Sonu Açılıyor

Erzurum ile Artvin Arasındaki Heyelan Sonrası Yol Açılıyor

Erzurum'un Olur ile Artvin'in Yusufeli ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun, 29 Ağustos'ta meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan kısmı bu hafta sonu itibarıyla trafiğe açılacak.

Heyelan Sonrası Çalışmalar Tamamlandı

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Olur ve Yusufeli yolunda gerçekleşen heyelan sonrası yapılan çalışmaların tamamlandığı belirtildi. 060-02 KK No'lu devlet yolunda, gece yarısı süren kaya düşmesi nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıkların ardından, ekiplerin bölgeye intikal ederek yol açma çalışmalarına başladığı aktarıldı.

Açıklamada, her ne kadar ilk müdahale yapılmış olsa da, taş akıntılarının devam etmesi ve heyelanlı kesimdeki malzeme akmalarının artış göstermesi sebebiyle 060-01 (0-14 kilometreler arası) ve 060-02 KK No'lu (0-29 kilometreler arası) yollarının trafiğe kapatıldığı hatırlatıldı.

İş Makineleri ile Yoğun Çalışma

Karayolları Genel Müdürlüğü ve ilgili bölge müdürlüğü teknik ekipleri, heyelan sonrası hızlı bir şekilde AR-GE ve etüt çalışmalarını sahada gerçekleştirdi. Uygulanacak yapım tekniklerinin belirlenmesinin ardından keşif ve ihale hazırlıklarına başlandığı kaydedildi.

Trafik güvenliğinin sağlanması için iş makineleriyle gerçekleştirilen yoğun çalışmaların, hızlı bir şekilde devam ettiği ve yolun hafta sonu itibarıyla yeniden trafiğe açılacağı duyuruldu.

Erzurum'un Olur ile Artvin'in Yusufeli ilçelerini birbirine bağlayan ve 29 Ağustos'ta heyelandan...

Erzurum'un Olur ile Artvin'in Yusufeli ilçelerini birbirine bağlayan ve 29 Ağustos'ta heyelandan dolayı kapanan kara yolu hafta sonu trafiğe açılacak.

Erzurum'un Olur ile Artvin'in Yusufeli ilçelerini birbirine bağlayan ve 29 Ağustos'ta heyelandan...

Erzurum'un Olur ile Artvin'in Yusufeli ilçelerini birbirine bağlayan ve 29 Ağustos'ta heyelandan dolayı kapanan kara yolu hafta sonu trafiğe açılacak.

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