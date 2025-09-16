Erzurum ile Çin'in Linfen Kardeş Şehir Oldu

Erzurum ile Çin'in Linfen kenti, Linfen'de düzenlenen törenle kardeş şehir protokolü imzaladı; işbirliği ekonomi, enerji, ticaret, kültür, turizm ve teknoloji alanlarını kapsayacak.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 15:32
Linfen'de imza töreni düzenlendi

Erzurum ile Çin'in tarihi ve kültürel zenginlikleri ile bilinen Linfen kenti kardeş şehir ilan edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çin’in Linfen şehrinde Kardeş Şehir Protokolü İmza Töreni düzenlendi.

Törene, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Linfen Belediye Başkanı Wang Yanfeng, Linfen Belediyesi Parti Komitesi Sekreteri Li Yunfeng, Linfen Ekonomik Kalkınma Bölgesi Yönetim Komitesi Direktörü Bai Jiancheng ile Fan's Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fan Feng katıldı.

Burada yapılan törenle iki kent kardeş şehir ilan edildi ve protokol imzalandı.

Mehmet Sekmen, Erzurum ile Çin'in Linfen şehri arasında imzaladıkları kardeş şehir protokolünün, iki kadim medeniyetin buluşmasına şahitlik ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu protokolle ekonomi, enerji, ticaret, kültür, turizm ve teknoloji alanlarında atacağımız adımlar, Erzurum'umuzun kalkınma yolculuğuna yeni bir ivme kazandıracaktır. Kadim Erzurum'umuz, sahip olduğu değerleriyle, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada yeni dostluklara, yeni ortaklıklara ve yeni hedeflere doğru yol almaya devam edecektir. Biz, şehrimizin vizyonunu dünyaya taşırken, dostlarımızla omuz omuza, geleceğe umutla yürümeyi sürdüreceğiz."

