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Erzurum İspir'de Yangın: 6 Ev Kül Oldu, Can Kaybı Yok

İspir'de meydana gelen yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi, can kaybı yaşanmadı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 14:43
Erzurum İspir'de Yangın: 6 Ev Kül Oldu, Can Kaybı Yok

Yangında 6 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Erzurum'un İspir ilçesinde, Duruköy Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan yangında toplamda 6 ev zarar gördü. Yangının başlangıç noktası, Ali Akdaş'a ait ev olurken, henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Alevler Hızla Yayılınca Müdahale Başladı

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, mahalle sakinlerinin çabalarına rağmen bitişikteki evlere ve ahırlara sıçradı. Olayın ardından Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, jandarma, sağlık ekipleri ve İspir Belediyesi tarafından hemen bölgeye intikal edildi.

İlgili Kurumlar Hızla Olay Yerinde

İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu ve İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun da ekiplere destek vermek için olay yerine geldi ve müdahale işlemlerini koordine etti. Yangın, uzun süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Vali Çiftçi: "En Büyük Tesellimiz Yaralanma Olmaması"

Yangın sonrası Vali Mustafa Çiftçi, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Çiftçi, "Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybımızın olmaması, hayvanların da zamanında başka yerlere nakledilmesi en büyük tesellimiz. Gün boyunca zarar ve hasar tespit çalışmalarını tamamlayacağız," dedi.

Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Yangında toplam 15 ahır, samanlık ve evlerde hasar meydana geldiği belirtirken Yangının nedeni henüz belirlenmiş değil. Mahalle muhtarı Cuma Çakır, yangını fark ettiğinde yoğun duman gördüğünü ve mahallede hızlı bir şekilde müdahalede bulunduklarını dile getirdi.

“Balkondan baktığımda yoğun duman gördüm. Yangın anında muhtar azam Latif Akdemir de uyuyormuş, köpeklerin havlamasına dışarı çıkmış. Durumu hemen bildirdik, devletten destek aldık,” diye ekledi Çakır.

Erzurum'un İspir ilçesinde çıkan yangında 6 ev ve bazı ahırlar kullanılamaz hale geldi.

Erzurum'un İspir ilçesinde çıkan yangında 6 ev ve bazı ahırlar kullanılamaz hale geldi.

Erzurum'un İspir ilçesinde çıkan yangında 6 ev ve bazı ahırlar kullanılamaz hale geldi.

Erzurum'un İspir ilçesinde çıkan yangında 6 ev ve bazı ahırlar kullanılamaz hale geldi.

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