Erzurum Jandarma'dan Öğrencilere 'Madde Bağımlılığı ile Mücadele' Semineri

Erzurum Jandarma'sından Öğrencilere Madde Bağımlılığı Bilgilendirmesi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, madde bağımlılığı ile mücadele kapsamındaki bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde öğrencilere yönelik bir seminer düzenlendi.

Seminerin Yapısı ve Katılım

Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen "Madde Bağımlılığı ile Mücadele" başlıklı seminer yoğun öğrenci katılımıyla gerçekleşti. Programda katılımcılara madde bağımlılığının etkileri ve korunma yolları hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Ele Alınan Konular

Seminerde madde bağımlılığı ile mücadele yöntemleri, erken uyarı işaretleri, aile ve toplumun rolü ile kolluk kuvvetlerinin destek mekanizmaları hakkında detaylı anlatımlar yapıldı. Katılımcılara uygulamalı örnekler ve bilinçlendirme stratejileri sunuldu.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Toplum destekli güvenlik hizmetleri çerçevesinde halkımızı bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi.

