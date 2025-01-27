Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da Kar ve Soğuk Hava Etkisini Gösteriyor

Doğu Anadolu'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkili Oluyor

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı ile soğuk hava durumu, yaşamı olumsuz etkiliyor. Erzurum'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar, sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı.

Özellikle şehirde yol ve kaldırımlarda buzlanma oluşurken, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derece olarak ölçüldü.

Kars'ta Siste Zorlu Anlar

Kars'ta gece yağan kar sonrasında, soğuk hava ve sis etkisini oldukça hissettirdi. Ağaçlar ve bitkilerin kırağıyla kaplandığı ilde, yoğun sis kara yollarında görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Sarıkamış ilçesinde, soğuk hava nedeniyle ev ve iş yerlerinin camlarının buz tuttuğu gözlemlendi.

Vatandaşlardan Muhammed Karabağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son günlerde Sarıkamış'ta havalar çok soğuk, dün gecede bayağı soğuktu, gördüğünüz gibi her taraf kırağı,” ifadelerini kullandı.

Ardahan ve Buzlu Göl Keyfi

Gece termometrelerin sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği Ardahan'da da aralıklarla kar yağışı etkili olurken, soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi. Yüzeyi donan Çıldır Gölü'ne gelen vatandaşlar, soğuk havaya rağmen atlı kızakla buz üzerinde gezinti yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Ağrı'da Sis Sorun Oluyor

Ağrı'da ise soğuk hava ve sis etkili olmaya devam ediyor. Gece hava sıcaklığının eksi 10 derece ölçüldüğü ve hafif kar yağışının da etkili olduğu kentte, sis nedeniyle sürücüler zorluk çekiyor. Hamur ilçesinde ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplanırken, bazı vatandaşlar soğuktan korunmak için araçlarının üzerini battaniye ve brandalarla örttü.

Ağrı'da soğuk hava ve sis etkili oldu. Hamur ilçesinde ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Ağrı'da soğuk hava ve sis etkili oldu. Hamur ilçesinde ağaçlar kırağıyla kaplandı.