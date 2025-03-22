Erzurum, Kars ve Ardahan'da 276 Yerleşim Yerine Ulaşım Kesildi

Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili kar yağışı, toplam 276 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamamasına neden oldu. Erzurum'da dün başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar, 206 mahallenin yolunu ulaşıma kapattı.

Büyükşehir Belediyesi Müdahale Ediyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele ekipleriyle kapalı yolların açılması için aralıksız çalışma yürütüyor. Kars'ta da kar yağışı ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. Akyaka ilçesinde 10, Arpaçay ilçesinde ise 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ardahan'da Durum

Ardahan'da da kar yağışı etkisini gösteriyor; burada 41 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşullarının yol açtığı bu durum, bölgedeki günlük yaşamı olumsuz etkilemekte. Yetkililer, vatandaşların dikkatli olmaları ve yolculuk yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.