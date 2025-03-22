Erzurum, Kars ve Ardahan'da 276 Yerleşim Yerine Ulaşım Kesildi

Kar yağışı nedeniyle Erzurum, Kars ve Ardahan'da 276 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, ekipler çalışmalara devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 13:19
Erzurum, Kars ve Ardahan'da 276 Yerleşim Yerine Ulaşım Kesildi

Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili kar yağışı, toplam 276 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamamasına neden oldu. Erzurum'da dün başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar, 206 mahallenin yolunu ulaşıma kapattı.

Büyükşehir Belediyesi Müdahale Ediyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele ekipleriyle kapalı yolların açılması için aralıksız çalışma yürütüyor. Kars'ta da kar yağışı ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. Akyaka ilçesinde 10, Arpaçay ilçesinde ise 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ardahan'da Durum

Ardahan'da da kar yağışı etkisini gösteriyor; burada 41 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşullarının yol açtığı bu durum, bölgedeki günlük yaşamı olumsuz etkilemekte. Yetkililer, vatandaşların dikkatli olmaları ve yolculuk yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Sınırda 2 FETÖ Şüphelisi Tutuklandı
2
Atatürk'ün Kartal İstimbotu Çanakkale Deniz Müzesi'nde Sergileniyor
3
Samsun'da Sahte Altınla Dolandırıcılık Girişimi: 3 Şüpheli Yakalandı
4
İsrail Ordusunun Lübnan'a Saldırısında İki Yaralı
5
Bursa'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
6
Gürcistan, 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak
7
Güney Kore'deki Orman Yangınında 2 İtfaiyeci Hayatını Kaybetti

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!