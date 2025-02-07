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Erzurum, Kars ve Ardahan'da 366 Yerleşim Yerine Ulaşım Engellendi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum, Kars ve Ardahan'da 366 yerleşim yerine ulaşılamıyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:54
Erzurum, Kars ve Ardahan'da 366 Yerleşim Yerine Ulaşım Engellendi

Erzurum, Kars ve Ardahan'da Ulaşım Sorunu

Son günlerde etkili olan kar ve tipi, Erzurum, Kars ve Ardahan illerinde ulaşımda zorluklar yaşatıyor. Bu olumsuz hava koşulları sonucu toplamda 366 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı Yollar ve Çalışmalar

Özellikle Erzurum'da kırsaldaki 336 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların açılması için yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor.

Ardahan ilinde 28 köy yolu, Kars ilinde ise 2 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı durumda. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışmalarını başlatmış durumda.

Yetkililer, hava koşullarının düzelmesini umarak, bölgedeki ulaşımın en kısa sürede normale dönmesini bekliyor.

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