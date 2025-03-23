Erzurum, Kars ve Ardahan'da 66 Yerleşim Yerine Ulaşım Kesildi

Erzurum, Kars ve Ardahan'da Ulaşım Sorunları Baş Gösterdi

Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Erzurum'da, aralıklarla yağan kar nedeniyle 62 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Kars’ta Kar Yağışı Ulaşımı Etkiliyor

Kars kentinde de devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar görülmekte. Olumsuz hava koşulları sonucunda Akyaka ilçesinde 2, Arpaçay ilçesinde ise 1 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların tekrar ulaşıma açılması için çaba harcıyor.

Ardahan'daki Durum

Ardahan'da ise kar ve tipi hava koşulları ulaşımı aksatmaya devam ediyor. Hanak ilçesineÇatköy köyünün yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapalı durumda. Ekipler, yol açma çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor.