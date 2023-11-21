Erzurum, Kars ve Ardahan'da havalar 'kara kış'ı aratmıyor

Erzurum, Kars ve Ardahan illerinde sonbaharın son ayı olan kasım, kar ve soğuk havanın etkisiyle beyaz bir örtüyle buluştu. Erzurum'da ölçülen 28 santimetrelik kar kalınlığıyla birlikte gece sıcaklıkları sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü. Kentte cadde, sokaklar ve park halindeki araçlar kar ve buzla kaplanırken, vatandaşlar yol ve kaldırımlarda zorlukla yürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, birçok ağaç da karın etkisiyle devrildi. Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri karla mücadele çalışmalarını başlattı.

Ardahan'da da gece sıfırın altında 2 derece ölçülen hava sıcaklığıyla birlikte kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürdü. Buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, il merkezindeki kar kalınlığı 18 santimetre olarak ölçüldü.





Kars'ta ise yoğun kar yağışı sonrasında soğuk hava etkisini gösterdi. Gece sıcaklıkları sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü. Cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu, Sarıkamış ilçesinde kar yağışıyla ormanlar beyaza büründü. Handere Geçidi'nde İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme çalışmalarına başladı. Akyaka ilçesinde de kar yağışı köyleri beyaza bürüdü, çocuklar okul bahçesinde kardan adam yaparak kar topu oynadı.

Tunceli'nin Ovacık, Pülümür ve Mazgirt ilçelerinde ise soğuk hava bitkilere kırağı tutturdu. Derelerin kısmen buzla kaplandığı bölgede çatı saçaklarından buz sarkıtları oluştu. Kuşlar, soğuk nedeniyle doğal ortamlarında yiyecek bulmakta güçlük çekerken, bölge genelinde kışın ilk izleri hissediliyor.