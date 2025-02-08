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Erzurum, Kars ve Ardahan'da Kar ve Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili. Tarihi yapılar beyaza büründü, vatandaşlar karla mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 10:14
Erzurum, Kars ve Ardahan'da Kar ve Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar ile soğuk hava etkisini sürdürüyor. Özellikle Erzurum'un kent merkezi ve tarihi yapıları beynazel yapıma bürünüp şahane manzaralar oluşturdu. Erken saatlerde başlayan kar yağışı sonrası, Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi ve Yakutiye Medresesi gibi önemli noktalar beyaza büründü.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düştüğü kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Kars bölgesinde ise gece saatlerinde etkili olan kar, sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı. Kar yağışı sonrası doğadaki yaban hayvanları yiyecek bulmanın zorluğunu yaşıyor. Sarıkamış ilçesinde ise kar ve soğuk hava devam ederken, son üç günde yağan karla birlikte şu anda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Sarıkamış Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmalarına devam ederken, vatandaşlar da evlerinin önünde ve araçlarının üzerindeki karları temizliyor. Vatandaşlardan Doğu İnaç, kar yağışının kendilerini sevindirdiğini belirtip, "Tüm kayakseverleri Sarıkamış'a bekliyoruz." dedi.

Ardahan’da da kar ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Yüksek kesimlerde karla kaplanan alanlar bulunurken, kent merkezinde soğuk hava sebebiyle buzlanmalar oluştu.

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