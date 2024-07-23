Erzurum Kongresi'nin 105. Yıl Dönümü Anmaları

Erzurum Kongresi'nin Anlamı ve Önemi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümüne yönelik önemli mesajlar yayımladı. Kurtulmuş, tarihi olayın, milletin milli birlik ve beraberlik ruhu içerisindeki varoluş mücadelesinin dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Tarihimizden İlham Alıyoruz

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Şanlı ecdadımızdan ve tarihimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyet'imizin ikinci asrında, barış ve adalet temelinde mücadelemizi aksatmadan sürdürerek yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Kongre'nin Tarihsel Rolü

Erzurum Kongresi'nin, ulusal egemenliğin tecelli edeceği güçlü bir Meclis'in temellerini attığını ve bağımsızlık yolunda Kuvayımilliye'ye güç ve cesaret verdiğini aktararak, 23 Temmuz 1919'da toplanan Kongreyle birlikte işgale karşı mücadele kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiğini vurguladı.

Bağımsızlık ve Hürriyet Vurgusu

Kurtulmuş, "Milli sınırlar içinde vatanın bütünlüğü kabul edilmiş, manda ve himaye kesin bir şekilde reddedilmiştir. Bu ilkeler doğrultusunda vatan ve hürriyet sevdası özellikle vurgulanmıştır." sözleriyle tarihi süreçteki bağımsızlık vurgusunu yineledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Şehitlerimiz

Son olarak Kurtulmuş, Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele şehitlerini rahmet ve şükranla andığını belirtti. "Ruhları şad olsun," diyerek sözlerini noktaladı.