Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Erzurum Kongresi'nin 105. Yıl Dönümü Anmaları

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Erzurum Kongresi'nin önemini vurguladı ve mücadele kararlılığını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 09:48
Erzurum Kongresi'nin 105. Yıl Dönümü Anmaları

Erzurum Kongresi'nin Anlamı ve Önemi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümüne yönelik önemli mesajlar yayımladı. Kurtulmuş, tarihi olayın, milletin milli birlik ve beraberlik ruhu içerisindeki varoluş mücadelesinin dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Tarihimizden İlham Alıyoruz

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Şanlı ecdadımızdan ve tarihimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyet'imizin ikinci asrında, barış ve adalet temelinde mücadelemizi aksatmadan sürdürerek yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Kongre'nin Tarihsel Rolü

Erzurum Kongresi'nin, ulusal egemenliğin tecelli edeceği güçlü bir Meclis'in temellerini attığını ve bağımsızlık yolunda Kuvayımilliye'ye güç ve cesaret verdiğini aktararak, 23 Temmuz 1919'da toplanan Kongreyle birlikte işgale karşı mücadele kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiğini vurguladı.

Bağımsızlık ve Hürriyet Vurgusu

Kurtulmuş, "Milli sınırlar içinde vatanın bütünlüğü kabul edilmiş, manda ve himaye kesin bir şekilde reddedilmiştir. Bu ilkeler doğrultusunda vatan ve hürriyet sevdası özellikle vurgulanmıştır." sözleriyle tarihi süreçteki bağımsızlık vurgusunu yineledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Şehitlerimiz

Son olarak Kurtulmuş, Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele şehitlerini rahmet ve şükranla andığını belirtti. "Ruhları şad olsun," diyerek sözlerini noktaladı.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'na giden eli kolu parayla dolu dönüyor! Nedenini öğrenenler de onların peşine takılacak

İlkokul mezunlarına iş fırsatı doğdu! KPSS, diploma şartı yok

Milli Emlak az bütçeyle arsa kralı yapacak! Bu arsalar sudan ucuza satılıyor

Elektrik faturası pat diye düşüyor! Tek tuşa basmak yeterli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İlkokul mezunlarına iş fırsatı doğdu! KPSS, diploma şartı yok

Devlet tek seferlik 8.367 TL ödüyor! Gençlere cep harçlığı gibi destek

Şarta uyana iki maaş birden! Devletten sürpriz ödeme müjdelendi

Elektrik faturası pat diye düşüyor! Tek tuşa basmak yeterli

Temizlik ve mutfak ürünleri büyük indirimli! BİM 23-24-25-26 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

İş Bankası'na giden eli kolu parayla dolu dönüyor! Nedenini öğrenenler de onların peşine takılacak

En cesaretli burçlar belli oldu! 4 burç her problemi çabucak çözüyor

BYD dev personel alımına start verdi! Çinli otomobil üreticisi yüksek maaş vadediyor!

ATM'lerde yepyeni dönemin kapısı açıldı! Para çeken yatıran herkes etkilenecek

KPSS şartı tamamen kaldırıldı! En az lise mezunuysanız tamam: Bu kadrolara alım yapılacak

Milli Emlak az bütçeyle arsa kralı yapacak! Bu arsalar sudan ucuza satılıyor

QNB Finansbank emeklilere sözünü tuttu! 4A 4B 4C hepsine tek şartla para yağdıracak