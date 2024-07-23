Erzurum Kongresi'nin 105. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Erzurum Kongresi'nin 105. Yıl Dönümü Töreni

Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla özel bir kutlama töreni gerçekleştirildi. Tören, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda yapıldı ve birçok önemli isim katıldı.

Yoğun Katılım

Bölgenin önde gelen isimlerinden olan Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Adil Biçer gibi isimlerin yanı sıra, il emniyet müdürü, askerler, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş törene katıldı.

Törenin Detayları

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Protokol ve topluluk, mehter takımı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla Erzurum Kongre Binası'na yürüdü.

Tiyatral Gösteri ve Konuşmalar

Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncuları, burada tarihi Erzurum Kongresi'ni canlandırdı. Vali Çiftçi, tiyatrocu tarafından Atatürk'ü temsil eden bir oyuncudan Türk bayrağını öperek teslim aldı. Çiftçi, burada yaptığı konuşmada kongrenin tarihsel önemine vurgu yaptı ve bağımsızlık mücadelesinin başlangıç noktasında yer aldığını belirtti.

Milletvekillerinin Mesajı

AK Parti Milletvekili Adil Biçer, Erzurum Kongresi'nin bağımsızlık aşkını pekiştiren bir dönüm noktası olduğunu açıkladı. Mehmet Sekmen de konuşmasında milletin bağımsızlık mücadelesinin önemini vurguladı ve kongre sürecinin Cumhuriyetimizin doğuşundaki rolünü belirtti.

Halkın Katılımı ve Etkinlikler

Törende, kongrede alınan kararların basıldığı gazete örnekleri vatandaşlara dağıtıldı. Ayrıca halk oyunları ve mehter takımı gösterileriyle kutlama daha da renklendirildi. Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kutlama töreni düzenlendi.

Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kutlama töreni düzenlendi.

Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kutlama töreni düzenlendi.

Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kutlama töreni düzenlendi.

Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kutlama töreni düzenlendi.

Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kutlama töreni düzenlendi.

Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kutlama töreni düzenlendi.

Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kutlama töreni düzenlendi.

Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kutlama töreni düzenlendi.

Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kutlama töreni düzenlendi.

Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kutlama töreni düzenlendi.

Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kutlama töreni düzenlendi.