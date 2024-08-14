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Erzurum Kültür Yolu Festivali 17 Ağustos'ta Başlıyor

Erzurum'da 17-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Kültür Yolu Festivali, zengin etkinlikleriyle kente renk katacak.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 15:18
Erzurum Kültür Yolu Festivali 17 Ağustos'ta Başlıyor

Erzurum Kültür Yolu Festivali Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl 16 şehirde gerçekleşiyor. Festivalin sekizinci durağı olan Erzurum, 17 Ağustos’ta kapılarını açacak.

Tarih ve Kültürel Zenginliklerin Tanıtımı

Erzurum'da 17-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek festival; şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini daha fazla görünür kılmayı hedefliyor. Geçen sene festivale dahil olan Erzurum, bu yıl 9 gün sürecek etkinlikleri ile dikkat çekiyor.

Çeşitli Etkinlikler ile Katılımcılar Buluşturulacak

Festival süresince düzenlenecek etkinlikler arasında konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler ve gastronomi deneyimleri yer alıyor. Yaklaşık 500 etkinlik ve 1000 sanatçı ile katılımcılara zengin bir program sunulacak.

Öne Çıkan Sanatçılar

Festivalin açılışı Çifte Minareli Medrese önündeki FotoMaraton etkinliği ile yapılacak. Konserlerde Oğuzhan Koç, Buray, Ebru Yaşar ve Alişan gibi tanınmış sanatçılar sahne alacak.

Sergiler ve Söyleşiler

Yazarlar ve sanatçılar, festival boyunca çeşitli söyleşilerde dinleyicilere hitap edecek. Altay Cem Meriç, Ömer Başdoğan ve Mehmet Akif Ersoy gibi isimler yer alacak. Ayrıca, Hikmet Barutçugil gibi sanatçılar da sergileriyle katılımcılara ilham verecek.

Devlet Oyunları ve Atölyeler

Festivalde Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi’nin performansları yer alacak. Geleneksel el sanatları ile yapılacak atölyeler de kültürel farkındalığı artıracak.

Çocuklar İçin Özel Etkinlikler

Olimpiyat Parkı'nda kurulacak Çocuk Köyünde, çocuklar için sahne gösterileri ve oyun alanları hazırlanacak.

Lezzet Durakları

Gastronomik zenginliği ile bilinen Erzurum, festival boyunca 12 lezzet durağı sunarak yerli ve yabancı ziyaretçilere eşsiz bir deneyim imkan tanıyacak.

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