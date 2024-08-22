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Erzurum Kültür Yolu Festivali: Çocuklara Kültürel Bilinç Aşılanıyor

Erzurum'da düzenlenen festivalde çocuklara kültürel varlıkların önemi ve koruma bilinci eğitiliyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 14:55
Erzurum Kültür Yolu Festivali: Çocuklara Kültürel Bilinç Aşılanıyor

Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Çocuklara Kültürel Bilinç Aşılama Çalışmaları

Erzurum'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali aracılığıyla, çocuklara kültürel varlıkların önemi ve korunma yöntemleri aktarılıyor.

Atölye Çalışmaları ve Eğitim Programları

Festival çerçevesinde, Erzurum Müzesi'nde bir araya gelen çocuklara, uzmanlar eşliğinde kültürel varlıklar tanıtıldı ve bu varlıkların korunması ile ilgili atölye çalışmaları düzenlendi. Çocuklara, Kültür Koruyucuları Eğitim Etkinlik Atölyesi kapsamında, kültürel mirasın korunmasına dair bilgi verildi ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

Farkındalık Oluşturma Amacı

Bu etkinliklerin, Türkiye'deki kültürel varlık kaçakçılığı, tahribatı ve kaçak kazılar ile mücadelede toplumsal farkındalık oluşturma amacı taşıdığı belirtiliyor.

Önemli Mesajlar ve Eğitim İçerikleri

Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'nda görevli Arkeolog Meral Özdemir, "Ağaç yaşken eğilir" atasözüne atıfta bulunarak, çocukların öncelikli hedef kitle olduğunu vurguladı. Ayrıca, eğitim etkinliklerinin kapsamını çocukların yanı sıra yetişkinler ve diğer müdahale grupları ile zenginleştirdiklerini ifade etti.

Erzurum Müzesindeki Eğitim Çalışmaları

Erzurum Müzesinde görevli Arkeolog Doç. Dr. Gülşah Altunkaynak ise, müzede 2008 yılından beri eğitim programı gerçekleştirdiklerini belirterek, bu eğitimlerin özellikle son dönemde daha kurumsal bir kimlik kazandığını sözlerine ekledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, Erzurum'da "Kültür Koruyucuları Eğitim Etkinlik Atölyesi" ile çocuklara kültür varlıklarının önemi anlatıldı. Bu kapsamda Erzurum Müzesi'nde bir araya gelerek uzmanlar eşliğinde eserleri inceleyen çocuklara, kültür varlıklarının önemi ve tarihi mirası koruma yolları anlatıldı, atölye çalışması yaptırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, Erzurum'da "Kültür Koruyucuları Eğitim Etkinlik Atölyesi" ile çocuklara kültür varlıklarının önemi anlatıldı. Bu kapsamda Erzurum Müzesi'nde bir araya gelerek uzmanlar eşliğinde eserleri inceleyen çocuklara, kültür varlıklarının önemi ve tarihi mirası koruma yolları anlatıldı, atölye çalışması yaptırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, Erzurum'da "Kültür Koruyucuları Eğitim Etkinlik Atölyesi" ile çocuklara kültür varlıklarının önemi anlatıldı. Bu kapsamda Erzurum Müzesi'nde bir araya gelerek uzmanlar eşliğinde eserleri inceleyen çocuklara, kültür varlıklarının önemi ve tarihi mirası koruma yolları anlatıldı, atölye çalışması yaptırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, Erzurum'da "Kültür Koruyucuları Eğitim Etkinlik Atölyesi" ile çocuklara kültür varlıklarının önemi anlatıldı. Bu kapsamda Erzurum Müzesi'nde bir araya gelerek uzmanlar eşliğinde eserleri inceleyen çocuklara, kültür varlıklarının önemi ve tarihi mirası koruma yolları anlatıldı, atölye çalışması yaptırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, Erzurum'da "Kültür Koruyucuları Eğitim Etkinlik Atölyesi" ile çocuklara kültür varlıklarının önemi anlatıldı. Bu kapsamda Erzurum Müzesi'nde bir araya gelerek uzmanlar eşliğinde eserleri inceleyen çocuklara, kültür varlıklarının önemi ve tarihi mirası koruma yolları anlatıldı, atölye çalışması yaptırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, Erzurum'da "Kültür Koruyucuları Eğitim Etkinlik Atölyesi" ile çocuklara kültür varlıklarının önemi anlatıldı. Bu kapsamda Erzurum Müzesi'nde bir araya gelerek uzmanlar eşliğinde eserleri inceleyen çocuklara, kültür varlıklarının önemi ve tarihi mirası koruma yolları anlatıldı, atölye çalışması yaptırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, Erzurum'da "Kültür Koruyucuları Eğitim Etkinlik Atölyesi" ile çocuklara kültür varlıklarının önemi anlatıldı. Bu kapsamda Erzurum Müzesi'nde bir araya gelerek uzmanlar eşliğinde eserleri inceleyen çocuklara, kültür varlıklarının önemi ve tarihi mirası koruma yolları anlatıldı, atölye çalışması yaptırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, Erzurum'da "Kültür Koruyucuları Eğitim Etkinlik Atölyesi" ile çocuklara kültür varlıklarının önemi anlatıldı. Bu kapsamda Erzurum Müzesi'nde bir araya gelerek uzmanlar eşliğinde eserleri inceleyen çocuklara, kültür varlıklarının önemi ve tarihi mirası koruma yolları anlatıldı, atölye çalışması yaptırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, Erzurum'da "Kültür Koruyucuları Eğitim Etkinlik Atölyesi" ile çocuklara kültür varlıklarının önemi anlatıldı. Bu kapsamda Erzurum Müzesi'nde bir araya gelerek uzmanlar eşliğinde eserleri inceleyen çocuklara, kültür varlıklarının önemi ve tarihi mirası koruma yolları anlatıldı, atölye çalışması yaptırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, Erzurum'da "Kültür Koruyucuları Eğitim Etkinlik Atölyesi" ile çocuklara kültür varlıklarının önemi anlatıldı. Bu kapsamda Erzurum Müzesi'nde bir araya gelerek uzmanlar eşliğinde eserleri inceleyen çocuklara, kültür varlıklarının önemi ve tarihi mirası koruma yolları anlatıldı, atölye çalışması yaptırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, Erzurum'da "Kültür Koruyucuları Eğitim Etkinlik Atölyesi" ile çocuklara kültür varlıklarının önemi anlatıldı. Bu kapsamda Erzurum Müzesi'nde bir araya gelerek uzmanlar eşliğinde eserleri inceleyen çocuklara, kültür varlıklarının önemi ve tarihi mirası koruma yolları anlatıldı, atölye çalışması yaptırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, Erzurum'da "Kültür Koruyucuları Eğitim Etkinlik Atölyesi" ile çocuklara kültür varlıklarının önemi anlatıldı. Bu kapsamda Erzurum Müzesi'nde bir araya gelerek uzmanlar eşliğinde eserleri inceleyen çocuklara, kültür varlıklarının önemi ve tarihi mirası koruma yolları anlatıldı, atölye çalışması yaptırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, Erzurum'da "Kültür Koruyucuları Eğitim Etkinlik Atölyesi" ile çocuklara kültür varlıklarının önemi anlatıldı. Bu kapsamda Erzurum Müzesi'nde bir araya gelerek uzmanlar eşliğinde eserleri inceleyen çocuklara, kültür varlıklarının önemi ve tarihi mirası koruma yolları anlatıldı, atölye çalışması yaptırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, Erzurum'da "Kültür Koruyucuları Eğitim Etkinlik Atölyesi" ile çocuklara kültür varlıklarının önemi anlatıldı. Bu kapsamda Erzurum Müzesi'nde bir araya gelerek uzmanlar eşliğinde eserleri inceleyen çocuklara, kültür varlıklarının önemi ve tarihi mirası koruma yolları anlatıldı, atölye çalışması yaptırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, Erzurum'da "Kültür Koruyucuları Eğitim Etkinlik Atölyesi" ile çocuklara kültür varlıklarının önemi anlatıldı. Bu kapsamda Erzurum Müzesi'nde bir araya gelerek uzmanlar eşliğinde eserleri inceleyen çocuklara, kültür varlıklarının önemi ve tarihi mirası koruma yolları anlatıldı, atölye çalışması yaptırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, Erzurum'da "Kültür Koruyucuları Eğitim Etkinlik Atölyesi" ile çocuklara kültür varlıklarının önemi anlatıldı. Bu kapsamda Erzurum Müzesi'nde bir araya gelerek uzmanlar eşliğinde eserleri inceleyen çocuklara, kültür varlıklarının önemi ve tarihi mirası koruma yolları anlatıldı, atölye çalışması yaptırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, Erzurum'da "Kültür Koruyucuları Eğitim Etkinlik Atölyesi" ile çocuklara kültür varlıklarının önemi anlatıldı. Bu kapsamda Erzurum Müzesi'nde bir araya gelerek uzmanlar eşliğinde eserleri inceleyen çocuklara, kültür varlıklarının önemi ve tarihi mirası koruma yolları anlatıldı, atölye çalışması yaptırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, Erzurum'da "Kültür Koruyucuları Eğitim Etkinlik Atölyesi" ile çocuklara kültür varlıklarının önemi anlatıldı. Bu kapsamda Erzurum Müzesi'nde bir araya gelerek uzmanlar eşliğinde eserleri inceleyen çocuklara, kültür varlıklarının önemi ve tarihi mirası koruma yolları anlatıldı, atölye çalışması yaptırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, Erzurum'da "Kültür Koruyucuları Eğitim Etkinlik Atölyesi" ile çocuklara kültür varlıklarının önemi anlatıldı. Bu kapsamda Erzurum Müzesi'nde bir araya gelerek uzmanlar eşliğinde eserleri inceleyen çocuklara, kültür varlıklarının önemi ve tarihi mirası koruma yolları anlatıldı, atölye çalışması yaptırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, Erzurum'da "Kültür Koruyucuları Eğitim Etkinlik Atölyesi" ile çocuklara kültür varlıklarının önemi anlatıldı. Bu kapsamda Erzurum Müzesi'nde bir araya gelerek uzmanlar eşliğinde eserleri inceleyen çocuklara, kültür varlıklarının önemi ve tarihi mirası koruma yolları anlatıldı, atölye çalışması yaptırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, Erzurum'da "Kültür Koruyucuları Eğitim Etkinlik Atölyesi" ile çocuklara kültür varlıklarının önemi anlatıldı. Bu kapsamda Erzurum Müzesi'nde bir araya gelerek uzmanlar eşliğinde eserleri inceleyen çocuklara, kültür varlıklarının önemi ve tarihi mirası koruma yolları anlatıldı, atölye çalışması yaptırıldı.

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