Erzurum Kültür Yolu Festivali Gururla Tamamlandı

Erzurum Kültür Yolu Festivali Renkli Etkinliklerle Kapandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, etkinliklerle dolu son günü ile başarıyla sona erdi. Türkiye’nin kültürel zenginliğine katkıda bulunmayı hedefleyen bu festival, bu yıl 16 şehrin esnaf ve sanatkârlarını bir araya getiriyor ve sekizinci durağı Erzurum oldu.

Son Günde Coşku Dolu Bir Konser

Festivalin final gününde ünlü sanatçı Alişan, Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda bir konser vererek katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Dinleyiciler, Alişan'ın sevilen şarkılarına coşkuyla eşlik etti.

İbrahim Erkal Şarkıları ve Tiayatro Oyunları

İlk olarak, Umutsuz Akyürek ve Enver Merallı tarafından gerçekleştirilen "İbrahim Erkal Şarkıları" konseri, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde büyük ilgi gördü. Ayrıca, Aşıklar Sahnesi'nde Fuat Çerkezoğlu, Nuri Çırağı, Ozan Reyhani ve Baki Çetin gibi ozanlar sahne alarak performans sergiledi.

Dönem sonuna gelindiğinde, sanatçı Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli de Üç Kümbetler Millet Bahçesi etkinlik alanında sahne aldı. Yerel Sesler ve Bizden Ezgiler konseri ile birlikte, iki doğaçlama tiyatro oyunu olan "Teyo Emi ve Avanesi" ile "Temaşa" izleyicilerle buluştu.

Çocuklar İçin Eğlenceli Etkinlikler

Olimpiyat Parkı içerisinde hayata geçirilen Çocuk Köyü, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatro oyunları ve oyun alanları gibi birçok etkinlik sunarak çocukların yoğun ilgisini çekti.

Söyleşilerle Tarihe Yolculuk

Festival kapsamında, yazar Osman Egin tarafından Üç Kümbetler Millet Bahçesi'nde "1919 Mebuslar Meclisi Seçimi ve Erzurum" konulu bir söyleşi gerçekleştirilirken, Prof. Dr. Ali Servet Öncü de Sümmani Baba Aşıklar Kıraathanesi'nde katılımcılarla buluştu.

Bu yılki Erzurum Kültür Yolu Festivali, yoğun katılım ile sona erdi ve katılımcılara kültürel bir deneyim sunarak unutulmaz anlar yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen ve 9 gün devam eden Erzurum Kültür Yolu Festivali, son gün etkinlikleriyle tamamlandı. Festivalin son gününde sanatçı Alişan (sağda), Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen ve 9 gün devam eden Erzurum Kültür Yolu Festivali, son gün etkinlikleriyle tamamlandı. Festivalin son gününde sanatçı Alişan (sağda), Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen ve 9 gün devam eden Erzurum Kültür Yolu Festivali, son gün etkinlikleriyle tamamlandı. Festivalin son gününde sanatçı Alişan (sağda), Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen ve 9 gün devam eden Erzurum Kültür Yolu Festivali, son gün etkinlikleriyle tamamlandı. Festivalin son gününde sanatçı Alişan (sağda), Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen ve 9 gün devam eden Erzurum Kültür Yolu Festivali, son gün etkinlikleriyle tamamlandı. Festivalin son gününde sanatçı Alişan (sağda), Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen ve 9 gün devam eden Erzurum Kültür Yolu Festivali, son gün etkinlikleriyle tamamlandı. Festivalin son gününde sanatçı Alişan (sağda), Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda konser verdi.