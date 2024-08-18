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Erzurum Kültür Yolu Festivali: Konserler ve Söyleşilerle Şenlendi

Erzurum Kültür Yolu Festivali, sanatçıların konserleriyle renkleniyor ve çeşitli etkinliklerle 25 Ağustos'a kadar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 12:12
Erzurum Kültür Yolu Festivali: Konserler ve Söyleşilerle Şenlendi

Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Renkli Etkinlikler

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, sanat ve kültür dolu etkinliklerle devam ediyor. Festival, sergi, tiyatro, konser ve çocuk etkinlikleri gibi birçok aktiviteyi bir araya getirerek halkla buluşturuyor.

Yoğun İlgiyle Başladı

Festivalin birinci gününde ünlü sanatçı Oğuzhan Koç, Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserle katılımcıları coşturdu. Sevilen şarkılarına eşlik eden konser izleyicileri, unutulmaz bir akşam yaşadı.

Kültürel Etkinlikler Devam Ediyor

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatçı Nurullah Akçayır, ''Yürekten Dile Türküler'' konulu bir konser vererek dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Ayrıca, Üç Kümbetler Millet Bahçesi’nde gerçekleşen Meali Sema Anlatımlı Sema Mukabelesi, bölgenin kültürel değerlerini yansıttı.

Aşıklar Performansları ile Dikkat Çekti

Erzurum Kalesi önündeki Kültür Yolu Festivali Aşıklar Sahnesi'nde, Erol Ergani, Mustafa Aydın, Ali Serhati ve Aşık Emircan gibi önemli isimler sahne aldı ve geleneksel müziğe damga vurdular.

Yazarların Naif Söyleşileri

Yazar Altay Cem Meriç, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdiği söyleşi ile katılımcılara keyifli bir deneyim sundu. Ayrıca, Erzurum Resim ve Heykel Müzesi Konferans Salonu'nda Zekiye Çomaklı, ''Geçmişten Bugüne Oyalarımız'' başlıklı söyleşisiyle ilgi topladı.

Erzurum Kültür Yolu Festivali, birçok etkinliğiyle 25 Ağustos’a kadar sanatseverleri bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

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