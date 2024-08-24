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Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Terör Bilgilendirmesi

Polis, Erzurum Kültür Yolu Festivali’ne katılan 20 bin vatandaşı terör konularında bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 17:05
Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Terör Bilgilendirmesi

Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Terörle Mücadele

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, katılımcılara yönelik önemli bir bilgilendirme etkinliğine ev sahipliği yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Terörle Etkin Mücadele Şubesi ekipleri, festival süresince 20 bin vatandaşı terör konularında bilinçlendirdi.

Vatandaşlara Standlar Aracılığıyla Bilgilendirme

17 Ağustos tarihinde başlayan festival çerçevesinde, şehirde yoğun nüfuslu noktalarda kurulan stantlarda, güvenlik güçleri; terör örgütleri, bunların yasa dışı faaliyetleri ve gençleri hedef alan ikna yöntemleri hakkında çeşitli bilgilendirmeler gerçekleştirdi. Özellikle "terör örgütlerinin gençleri kandırma metotları" ve "geleceğimiz için hatırlatmalar" konularında detaylı bilgiler verildi.

Vatandaşlar Memnuniyetlerini Dile Getirdi

Stantlardan bilgilendirilen Özcan Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festival başlangıcından bu yana güvenlik ekiplerinin aktif olduğunu belirtti. Dündar, "Polis arkadaşlarımız, festivalin ilk gününden itibaren terör ve terörist konularında halkı bilgilendiriyor. Çok büyük bir özveriyle çalışıyorlar, Allah onlardan razı olsun. Erzurumlular olarak devletimizin ve polisimizin yanındayız. Allah hizmetlerini daim eylesin," şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında polisler, 20 bin...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında polisler, 20 bin vatandaşı terör hakkında bilgilendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında polisler, 20 bin...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında polisler, 20 bin vatandaşı terör hakkında bilgilendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında polisler, 20 bin...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında polisler, 20 bin vatandaşı terör hakkında bilgilendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında polisler, 20 bin...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında polisler, 20 bin vatandaşı terör hakkında bilgilendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında polisler, 20 bin...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında polisler, 20 bin vatandaşı terör hakkında bilgilendirdi.

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