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Erzurum Kültür Yolu Festivali Renkli Etkinliklerle Devam Ediyor

Erzurum'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali, sanat ve kültürü birleştiren etkinliklerle 6. gününde. Yarın sona erecek.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 12:50
Erzurum Kültür Yolu Festivali Renkli Etkinliklerle Devam Ediyor

Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, 6. gününde çeşitli etkinliklerle renklenmeye devam ediyor.

Festivalin Altıncı Günü

Türkiye'nin kültürel zenginliklerini ön plana çıkarmak amacıyla bu yıl 16 şehirde gerçekleştirilen festivalin 8. durağı olan Erzurum'da son 6 gündür kültür ve sanatı bir araya getiren programlar düzenleniyor.

Etkinlikler ve Performanslar

Kent merkezi ve çevresindeki farklı mekanlarda konserler, sergiler, çocuk etkinlikleri, söyleşiler ve tiyatro gösterimleri yer alıyor. Bu yılki festival çerçevesinde İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu "Türkülerden Gönüllere" konseri ile sahne alırken, sıradışı sanatçılardan oluşan bir grup Aşıklar Sahnesi'nde gösterilerini sergiledi.

Çocuklar için Eğitici Aktiviteler

Erzurum Müzesi'nde düzenlenen Kültür Koruyucuları Eğitim Etkinlik Atölyesi, çocuklara tarihi mirası koruma yollarını öğretirken, Olimpiyat Parkı'nda kurulan "Çocuk Köyü" sevimli etkinlikler ve gösterimlerle doluydu. Meddah gösterisi ve çocuk tiyatrosu "Ege ile Gaga" ile keyifli anlar yaşandı.

Consert ve Son Gün Heyecanı

Festivalin altıncı gününde ünlü sanatçı Özgün, Etkinlik ve Miting Alanı'nda gerçekleştirdiği konserle hayranlarıyla bir araya geldi. Etkinlik 25 Ağustos'ta büyük bir finalle sona erecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Erzurum...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, 6'ncı gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Erzurum...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, 6'ncı gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Erzurum...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, 6'ncı gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Erzurum...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, 6'ncı gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Erzurum...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, 6'ncı gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Erzurum...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, 6'ncı gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Erzurum...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, 6'ncı gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Erzurum...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, 6'ncı gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

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