Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Erzurum Kültür Yolu Festivali, Sanat ve Eğlence Dolu Etkinliklerle Sürüyor

Erzurum Kültür Yolu Festivali, müzik, tiyatro ve sergilerle unutulmaz anlar sunuyor. 25 Ağustos’a kadar devam edecek.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 12:20
Erzurum Kültür Yolu Festivali, Sanat ve Eğlence Dolu Etkinliklerle Sürüyor

Erzurum Kültür Yolu Festivali 3. Gününde Canlı Performanslarla Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, 3. gününde yoğun etkinlik programına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu yılki festival Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamındaki önemli etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor.

Dolu Dolu Etkinlikler

Festival süresince Erzurum merkezinin yanı sıra çeşitli ilçelerde de konserler, sergiler, çocuk etkinlikleri, söyleşiler ve tiyatro performansları gerçekleştiriliyor. Üçüncü günde, ünlü sanatçı Gökhan Tepe, Etkinlik ve Miting Alanı'nda hayranlarıyla buluşarak unutulmaz bir konser verdi. Katılımcılar, sanatçının şarkılarına eşlik ederek coşkulu anlar yaşadı.

Türk Dünyası Konseri ve Diğer Etkinlikler

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki Türksoy Türk Dünyası Konseri, katılımcılara dans ve müzik dolu bir akşam sundu. Ayrıca, Tekkelam Musiki Topluluğu Üç Kümbetler Millet Bahçesi'nde sahne alarak festivalin müzikal atmosferini güçlendirdi.

Çocuklar İçin Eğlence

Olimpiyat Parkı'ndaki etkinliklerde çocuklar eğlencenin tadını çıkardı. Ayrıca, Erzurum Kalesi önündeki Aşıklar Sahnesi'nde ise Erol Şahiner, Orhan Üstündağ, Tahsin Duygulu, Sadrettin Polat ve Caner Karaman gibi sanatçılar sahne aldı.

Opera ve Sanat Sergileri

İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek olan "Tango Tango" operası, Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluştu. Festival, ayrıca çeşitli müze ve medreselerde sanat eserlerinin sergilendiği etkinliklere de ev sahipliği yaptı.

Erzurum Kültür Yolu Festivali, 25 Ağustos’a kadar devam edecek. Bu süre zarfında bir dizi etkileyici etkinlik, müzik ve kültürel etkinlikler ile şehri renklendirmeye devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen "Erzurum...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" 3. gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen "Erzurum...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" 3. gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen "Erzurum...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" 3. gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen "Erzurum...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" 3. gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen "Erzurum...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" 3. gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen "Erzurum...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" 3. gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen "Erzurum...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" 3. gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen "Erzurum...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" 3. gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

İLGİLİ HABERLER

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı