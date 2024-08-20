Erzurum Kültür Yolu Festivali, Sanat ve Eğlence Dolu Etkinliklerle Sürüyor

Erzurum Kültür Yolu Festivali 3. Gününde Canlı Performanslarla Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, 3. gününde yoğun etkinlik programına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu yılki festival Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamındaki önemli etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor.

Dolu Dolu Etkinlikler

Festival süresince Erzurum merkezinin yanı sıra çeşitli ilçelerde de konserler, sergiler, çocuk etkinlikleri, söyleşiler ve tiyatro performansları gerçekleştiriliyor. Üçüncü günde, ünlü sanatçı Gökhan Tepe, Etkinlik ve Miting Alanı'nda hayranlarıyla buluşarak unutulmaz bir konser verdi. Katılımcılar, sanatçının şarkılarına eşlik ederek coşkulu anlar yaşadı.

Türk Dünyası Konseri ve Diğer Etkinlikler

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki Türksoy Türk Dünyası Konseri, katılımcılara dans ve müzik dolu bir akşam sundu. Ayrıca, Tekkelam Musiki Topluluğu Üç Kümbetler Millet Bahçesi'nde sahne alarak festivalin müzikal atmosferini güçlendirdi.

Çocuklar İçin Eğlence

Olimpiyat Parkı'ndaki etkinliklerde çocuklar eğlencenin tadını çıkardı. Ayrıca, Erzurum Kalesi önündeki Aşıklar Sahnesi'nde ise Erol Şahiner, Orhan Üstündağ, Tahsin Duygulu, Sadrettin Polat ve Caner Karaman gibi sanatçılar sahne aldı.

Opera ve Sanat Sergileri

İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek olan "Tango Tango" operası, Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluştu. Festival, ayrıca çeşitli müze ve medreselerde sanat eserlerinin sergilendiği etkinliklere de ev sahipliği yaptı.

Erzurum Kültür Yolu Festivali, 25 Ağustos’a kadar devam edecek. Bu süre zarfında bir dizi etkileyici etkinlik, müzik ve kültürel etkinlikler ile şehri renklendirmeye devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" 3. gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" 3. gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" 3. gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" 3. gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" 3. gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" 3. gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" 3. gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" 3. gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.