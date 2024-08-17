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Erzurum Kültür Yolu Festivali Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Erzurum'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali, birçok etkinlikle kültürel şölen sunuyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 13:58
Erzurum Kültür Yolu Festivali Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Erzurum Kültür Yolu Festivali Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen "Erzurum Kültür Yolu Festivali", bu yıl 16 şehirde gerçekleştirilen etkinliklerin sekizinci durağı olarak Erzurum'da başladı.

Açılış Töreni ve Önemli İsimler

Festivalin açılışı, Erzurum Müzesi'nde düzenlenen törenle yapıldı. Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve Fatma Öncü, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve çeşitli ilçe belediye başkanlarının yanı sıra birçok kurum müdürü katıldı.

Festivalin Amacı ve Beklentiler

Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Erzurum'un önemli bir tarih ve kültür merkezi olduğunu belirterek, bu yıl festivalin daha da büyüyeceğini ifade etti. Alpaslan, "Bugün başlayarak 9 gün sürecek olan etkinliklerle birlikte, kent kültürü ve sanatı herkesin katılımıyla coşkulu bir hale gelmektedir. Bu festivalin, Erzurum'un ulusal ve uluslararası düzeydeki bilinirliğini artıracağına inanıyorum." dedi.

Etkinlikler ve Katılım

Festival boyunca, Erzurum genelinde 500'e yakın mekanda yaklaşık 1000 etkinlik planlandığını belirten Alpaslan, sanatçıların performans sergileyeceğini ve hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin sanata doyacaklarını vurguladı. Ayrıca festivalin, Dünya Festivaller Birliği'ne üye olarak, zamanla en büyük festivallerden biri olma yolunda ilerleyeceğini sözlerine ekledi.

Vali Çiftçi'nin Yorumları

Vali Mustafa Çiftçi, festivalin eğlenceli bir şekilde geçeceğini ve kente büyük ilgi olacağını ifade ederek, "Yerli ve yabancı turist akınına bu yıl da ev sahipliği yapmayı umuyoruz." şeklinde konuştu.

Sanat Sergileri ve Etkinlikler

Protokol, ardından Hanzala ve Naci El Ali sergisi ile Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nde gerçekleştirilen "Erzurum'un Geleneksel Dokuması Ehram" sergisini gezerek, festivale katılım gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin açılışı dolayısıyla Erzurum Müzesi'nde düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Nadir Alpaslan (ortada), Vali Mustafa Çiftçi (sol 4), AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok (sağ 4) ile Fatma Öncü (sağ 3), bazı ilçe belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin açılışı dolayısıyla Erzurum Müzesi'nde düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Nadir Alpaslan (ortada), Vali Mustafa Çiftçi (sol 4), AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok (sağ 4) ile Fatma Öncü (sağ 3), bazı ilçe belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin açılışı dolayısıyla Erzurum Müzesi'nde düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Nadir Alpaslan (ortada), Vali Mustafa Çiftçi (sol 4), AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok (sağ 4) ile Fatma Öncü (sağ 3), bazı ilçe belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin açılışı dolayısıyla Erzurum Müzesi'nde düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Nadir Alpaslan (ortada), Vali Mustafa Çiftçi (sol 4), AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok (sağ 4) ile Fatma Öncü (sağ 3), bazı ilçe belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin açılışı dolayısıyla Erzurum Müzesi'nde düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Nadir Alpaslan (ortada), Vali Mustafa Çiftçi (sol 4), AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok (sağ 4) ile Fatma Öncü (sağ 3), bazı ilçe belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin açılışı dolayısıyla Erzurum Müzesi'nde düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Nadir Alpaslan (ortada), Vali Mustafa Çiftçi (sol 4), AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok (sağ 4) ile Fatma Öncü (sağ 3), bazı ilçe belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin açılışı dolayısıyla Erzurum Müzesi'nde düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Nadir Alpaslan (ortada), Vali Mustafa Çiftçi (sol 4), AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok (sağ 4) ile Fatma Öncü (sağ 3), bazı ilçe belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin açılışı dolayısıyla Erzurum Müzesi'nde düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Nadir Alpaslan (ortada), Vali Mustafa Çiftçi (sol 4), AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok (sağ 4) ile Fatma Öncü (sağ 3), bazı ilçe belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin açılışı dolayısıyla Erzurum Müzesi'nde düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Nadir Alpaslan (ortada), Vali Mustafa Çiftçi (sol 4), AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok (sağ 4) ile Fatma Öncü (sağ 3), bazı ilçe belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin açılışı dolayısıyla Erzurum Müzesi'nde düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Nadir Alpaslan (ortada), Vali Mustafa Çiftçi (sol 4), AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok (sağ 4) ile Fatma Öncü (sağ 3), bazı ilçe belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin açılışı dolayısıyla Erzurum Müzesi'nde düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Nadir Alpaslan (ortada), Vali Mustafa Çiftçi (sol 4), AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok (sağ 4) ile Fatma Öncü (sağ 3), bazı ilçe belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin açılışı dolayısıyla Erzurum Müzesi'nde düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Nadir Alpaslan (ortada), Vali Mustafa Çiftçi (sol 4), AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok (sağ 4) ile Fatma Öncü (sağ 3), bazı ilçe belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin açılışı dolayısıyla Erzurum Müzesi'nde düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Nadir Alpaslan (ortada), Vali Mustafa Çiftçi (sol 4), AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok (sağ 4) ile Fatma Öncü (sağ 3), bazı ilçe belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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