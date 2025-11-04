Erzurum MNG AVM'de İntihar Girişimi — Genç Kurtarıldı

Erzurum MNG Alışveriş Merkezi'nde bir genç üst kat balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu; polis, sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti ve genç kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 13:24
Erzurum'da bulunan MNG Alışveriş Merkezi'nde bir genç, AVM'nin üst kat balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı gören vatandaşların yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, uzun süren çabaların ardından genci ikna ederek güvenli bir şekilde aşağı indirdi. Olay sırasında çevrede toplanan vatandaşlar derin bir nefes aldı.

Genç, ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince emniyete götürüldü. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

