Erzurum MNG AVM'de İntihar Girişimi — Genç Kurtarıldı

Erzurum MNG AVM'de intihar girişimi: Genç kurtarıldı

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Erzurum'da bulunan MNG Alışveriş Merkezi'nde bir genç, AVM'nin üst kat balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı gören vatandaşların yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, uzun süren çabaların ardından genci ikna ederek güvenli bir şekilde aşağı indirdi. Olay sırasında çevrede toplanan vatandaşlar derin bir nefes aldı.

Genç, ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince emniyete götürüldü. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

