Erzurum Oltu'da silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen olayda, Cumhuriyet Bulvarı'nda çıkan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olayın gelişimi

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Bulvarı'nda, Oğuzhan Ö isimli şüphelinin, husumetli olduğu öğrenilen Oğuzhan Gür'ün bulunduğu otomobile av tüfeğiyle ateş açtı ve olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri yaralıya müdahale etti. Sağlık ekipleri, saldırıda yaralanan Oğuzhan Gür'ü Oltu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Güvenlik çalışmaları

Olay yerinde yapılan incelemelerde 8 boş kovan bulundu. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

