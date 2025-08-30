DOLAR
Erzurum Oltu'da Silahlı Saldırı: 1 Kişi Yaralandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde husumet yüzünden düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı; olay yerinde 8 boş kovan bulundu, şüpheli yakalama çalışması sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 15:33
Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen olayda, Cumhuriyet Bulvarı'nda çıkan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olayın gelişimi

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Bulvarı'nda, Oğuzhan Ö isimli şüphelinin, husumetli olduğu öğrenilen Oğuzhan Gür'ün bulunduğu otomobile av tüfeğiyle ateş açtı ve olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri yaralıya müdahale etti. Sağlık ekipleri, saldırıda yaralanan Oğuzhan GürOltu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Güvenlik çalışmaları

Olay yerinde yapılan incelemelerde 8 boş kovan bulundu. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

