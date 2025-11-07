Erzurum Oltu Sivridere Barajı: 6 Bin 860 Dekar Modern Sulamaya Kavuşuyor

Erzurum Oltu Sivridere Barajı Sulamasıyla 6 Bin 860 dekar tarım arazisi modern sulamaya kavuşacak; proje 2026'nın 3. çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:41
Erzurum Oltu Sivridere Barajı: 6 Bin 860 Dekar Modern Sulamaya Kavuşuyor

Erzurum Oltu Sivridere Barajı: 6 Bin 860 Dekar Modern Sulamaya Kavuşuyor

Erzurum Oltu Sivridere Barajı Sulamasında 6 Bin 860 dekar tarım arazisinde sulama inşaatı çalışmaları hızla devam ediyor. 1. Kısım Sulama kapsamında 3 bin dekar tarım arazisinin sulama inşaatı tamamlandı.

DSİ'nin hedefleri ve proje ilerleyişi

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Kurum, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 2. Kısım işi kapsamında 3 Bin 860 dekar tarım arazisinin sulama şebekesi imalatlarının devam ettiğini, projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını ve Erzurum Oltu Sivridere Barajı Sulama inşaatını 2026 yılında tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı. Genel Müdür Balta, projedeki gelişmeyi şu sözlerle aktardı:

"2. Kısım inşaat çalışmalarında 22 km borulu sulama şebekesini tamamladık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. 2026 yılı 3. çeyreğinde projeyi bitirip, 6 Bin 860 dekar tarım arazisinin sulamaya açılmasını amaçlıyoruz"

Çiftçilere sağlayacağı ekonomik katkı

Oltu Sivridere Barajı Sulaması işinin bölge tarımı için önemine değinen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projenin yöre çiftçisine modern sulama imkanı sunacağını ve sulama maliyetlerini düşüreceğini belirtti. Balta'nın ifadeleri şöyle:

"Oltu Sivridere Barajı Sulaması işi sayesinde yöre çiftçisi modern sulama ile tanışacak. 6 Bin 860 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek, kazançları artacak. Dadaşlar diyarı Erzurumlu üreticiler, 2025 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 85 Milyon 750 Bin lira daha fazla kazanacak"

Projeyle birlikte bölgedeki tarımsal üretimin çeşitleneceği, verim ve gelir artışının sağlanacağı öngörülüyor. Sulama altyapısındaki yatırımlar, hem üretici refahını artırmayı hem de kırsal kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyor.

ERZURUM OLTU SİVRİDERE BARAJI SULAMASINDA 6 BİN 860 DEKAR TARIM ARAZİSİNDE SULAMA İNŞAATI...

ERZURUM OLTU SİVRİDERE BARAJI SULAMASINDA 6 BİN 860 DEKAR TARIM ARAZİSİNDE SULAMA İNŞAATI ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR. 1. KISIM SULAMA KAPSAMINDA 3 BİN DEKAR TARIM ARAZİSİNİN SULAMA İNŞAATI TAMAMLANDI.

ERZURUM OLTU SİVRİDERE BARAJI SULAMASIERZURUM OLTU SİVRİDERE BARAJI SULAMASINDA 6 BİN 860 DEKAR...

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Keskin Viraj Tehlikesi: Esnaf Kamerayla Kazaları Belgeliyor
2
Altıntepe Kalesi Drone Görüntüleriyle Gündemde: Erzincan'da Urartu İzleri
3
Gaziantep’te Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 183 Bin Hap, 31 Gözaltı
4
Sayıştay Raporu: Sinop Belediyesi'nde Usulsüzlük Zinciri ve İç Kontrol Zaafiyeti
5
Erzincan'da askeri araç, traktör ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı, 1’i kritik
6
Malatya'da Zirai Donun Ardından Kayısı Bahçeleri Gelecek Yıla Umut Veriyor
7
Bursa'da 'Yol Verme' Tartışması Araç Kamerasında

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu