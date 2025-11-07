Erzurum Oltu Sivridere Barajı: 6 Bin 860 Dekar Modern Sulamaya Kavuşuyor

Erzurum Oltu Sivridere Barajı Sulamasında 6 Bin 860 dekar tarım arazisinde sulama inşaatı çalışmaları hızla devam ediyor. 1. Kısım Sulama kapsamında 3 bin dekar tarım arazisinin sulama inşaatı tamamlandı.

DSİ'nin hedefleri ve proje ilerleyişi

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Kurum, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 2. Kısım işi kapsamında 3 Bin 860 dekar tarım arazisinin sulama şebekesi imalatlarının devam ettiğini, projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını ve Erzurum Oltu Sivridere Barajı Sulama inşaatını 2026 yılında tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı. Genel Müdür Balta, projedeki gelişmeyi şu sözlerle aktardı:

"2. Kısım inşaat çalışmalarında 22 km borulu sulama şebekesini tamamladık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. 2026 yılı 3. çeyreğinde projeyi bitirip, 6 Bin 860 dekar tarım arazisinin sulamaya açılmasını amaçlıyoruz"

Çiftçilere sağlayacağı ekonomik katkı

Oltu Sivridere Barajı Sulaması işinin bölge tarımı için önemine değinen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projenin yöre çiftçisine modern sulama imkanı sunacağını ve sulama maliyetlerini düşüreceğini belirtti. Balta'nın ifadeleri şöyle:

"Oltu Sivridere Barajı Sulaması işi sayesinde yöre çiftçisi modern sulama ile tanışacak. 6 Bin 860 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek, kazançları artacak. Dadaşlar diyarı Erzurumlu üreticiler, 2025 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 85 Milyon 750 Bin lira daha fazla kazanacak"

Projeyle birlikte bölgedeki tarımsal üretimin çeşitleneceği, verim ve gelir artışının sağlanacağı öngörülüyor. Sulama altyapısındaki yatırımlar, hem üretici refahını artırmayı hem de kırsal kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyor.

