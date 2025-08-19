Erzurum ormanlarında yangın riskine karşı seyreltme çalışmaları başladı

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, kentteki ormanlık alanlarda yangın riskini en aza indirmek amacıyla bakım kesim ve seyreltme çalışmalarına başladı.

Çalışmanın kapsamı

Ekipler, Abdurrahman Gazi Ekoturizm Alanı ve Palandöken Kayak Merkezi mevkilerindeki ağaçlandırma sahalarında, yangın riskini minimize etmek ve yanıcı madde yükünü azaltmak için sahada çalışma yürütüyor.

Uzman ekipler ormanlık alanda yaşlanan veya hastalıklı ağaçları tespit ediyor; tespit edilen ağaçlar kayıt altına alınarak kontrollü şekilde kesiliyor. Bu sayede orman yoğunluğu azaltılırken ağaç sağlığı da korunuyor.

Açıklama: Serkan Karakurt

Çalışmalarla ilgili olarak Abdurrahman Gazi bölgesinde basın mensuplarına bilgi veren Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında diğer kurumların katılımıyla olası yangınlarla mücadeleye ilişkin toplantılar yapıldığını belirtti.

Karakurt, alandaki durumla ilgili olarak şunları söyledi: "Zamanında buralar dikildikten sonra birkaç bakım çalışması olmuş. Erzurum'dan yukarıya doğru baktığımızda bir orman yapısını daha son zamanlarda görebilmiş olduk. Doğal olarak da burada bir ağacın kesilmesi, vatandaşımızın canını acıtıyor ama diğer taraftan elbette biz de onlar gibi bir ağacın teknik dışında kesilmesine müsaade etmeyiz."

Karakurt, kuru dallar ve devrilmiş ağaçların yangını artıran başlıca etkenler olduğuna dikkat çekti.

Uygulama ve önlemler

Karakurt, bölgedeki kesimlerin nasıl yürütüleceğini şöyle anlattı: "Lakin buradaki durum, şu anda orman yangınları açısından çok büyük bir risk teşkil ediyor. İlgili arkadaşlarımız burada bir damga uygulaması yaparak kesilecek ağaçları işaretleyecekler. Bunu işaretledikten sonra da yine uzman ekiplerimiz gerekli iş sağlığı, güvenliği şartları çerçevesinde burada gelip ağaçları kesecekler ve değerlendirilecek. Materyali biz değerlendireceğiz. Değerlendirilmeyecek materyali ise yine yanıcı madde yükünü azaltmak için ormanın içerisinden çıkaracağız ve uzaklaştıracağız."

Otların sararmaya başladığını da vurgulayan Karakurt, "Erzurum'da ciddi bir yangın tehlikesini yaşamamak için biz burada gerekli bakım tedbirlerini yapmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.

Karakurt, gerekli çalışmalar yapılmazsa ağaçlardaki çap ve boy dengesizliklerinin sağlıklı ağaçları da olumsuz etkileyeceğini belirtti. Çalışmaların ardından ağaçların fırtına, rüzgar ve kar yüküne karşı daha dayanıklı hale geleceği ve ormandaki yanıcı madde yükünün azalacağı ifade edildi.

Açıklamanın ardından Karakurt, alanda gerçekleştirilen çalışmanın uygulamasını gösterdi.

