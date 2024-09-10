Erzurum Ovası'nda Kızıl Şahin Görüntüleri

Erzurum Ovası Semalarında Kızıl Şahinler Avlanıyor

Erzurum Ovası'ndaki sulak alanlar, göç mevsiminde kuşların dinlenme noktalarından biri haline geldi. Bu özel bölgede, kızıl şahinler avlanmak için harekete geçti.

Kızıl Şahinlerin Dinlenme Noktası

Erzurum Ovası, sağladığı geniş yaşam alanlarıyla yabani hayvanlar için önemli bir ekosistem sunuyor. Özellikle göç eden kuşlar, bu sulak alanlarda mola vererek enerjilerini topluyor.

Gözlemler Devam Ediyor

Kızıl şahinlerin bu alandaki avlanma anları, bölgedeki doğa gözlemcileri için büyük bir ilgi kaynağı oluşturdu. Anadolu Ajansı, bu olayları belgeliyor ve bölgedeki doğa yaşamını duyuruyor.

: Erzurum Ovası, hem kuşların hem de avcı kuşların yaşadığı zengin bir habitat olarak dikkat çekiyor.

Erzurum Ovası semalarında kızıl şahinler görüntülendi. Erzurum Ovası'ndaki sulak alanlar göçe başlayan kuşların dinlendiği rotalar arasında bulunurken yabani hayvanlara geniş yaşam alanı sunan bölgede avlanmaya çalışan kızıl şahinler görüldü.

Erzurum Ovası semalarında kızıl şahinler görüntülendi. Erzurum Ovası'ndaki sulak alanlar göçe başlayan kuşların dinlendiği rotalar arasında bulunurken yabani hayvanlara geniş yaşam alanı sunan bölgede avlanmaya çalışan kızıl şahinler görüldü.

Erzurum Ovası semalarında kızıl şahinler görüntülendi. Erzurum Ovası'ndaki sulak alanlar göçe başlayan kuşların dinlendiği rotalar arasında bulunurken yabani hayvanlara geniş yaşam alanı sunan bölgede avlanmaya çalışan kızıl şahinler görüldü.

Erzurum Ovası semalarında kızıl şahinler görüntülendi. Erzurum Ovası'ndaki sulak alanlar göçe başlayan kuşların dinlendiği rotalar arasında bulunurken yabani hayvanlara geniş yaşam alanı sunan bölgede avlanmaya çalışan kızıl şahinler görüldü.

Erzurum Ovası semalarında kızıl şahinler görüntülendi. Erzurum Ovası'ndaki sulak alanlar göçe başlayan kuşların dinlendiği rotalar arasında bulunurken yabani hayvanlara geniş yaşam alanı sunan bölgede avlanmaya çalışan kızıl şahinler görüldü.

Erzurum Ovası semalarında kızıl şahinler görüntülendi. Erzurum Ovası'ndaki sulak alanlar göçe başlayan kuşların dinlendiği rotalar arasında bulunurken yabani hayvanlara geniş yaşam alanı sunan bölgede avlanmaya çalışan kızıl şahinler görüldü.

Erzurum Ovası semalarında kızıl şahinler görüntülendi. Erzurum Ovası'ndaki sulak alanlar göçe başlayan kuşların dinlendiği rotalar arasında bulunurken yabani hayvanlara geniş yaşam alanı sunan bölgede avlanmaya çalışan kızıl şahinler görüldü.

Erzurum Ovası semalarında kızıl şahinler görüntülendi. Erzurum Ovası'ndaki sulak alanlar göçe başlayan kuşların dinlendiği rotalar arasında bulunurken yabani hayvanlara geniş yaşam alanı sunan bölgede avlanmaya çalışan kızıl şahinler görüldü.