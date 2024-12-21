Erzurum Palandöken Dağı'nda Çığ Felaketi: 1 Sporcu Hayatını Kaybetti

Çığ Felaketi Erzurum'u Sarstı

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düştü. Olayda 1 sporcu hayatını kaybederken, 3 sporcu da yaralandı.

Vali Çiftçi Açıklama Yaptı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada, saat 10.00 sularında Judo Genç Milli Takımı'nın 15 kişilik sporcu ekibinin doğa yürüyüşüne çıktığını belirtirken, çığın bu esnada meydana geldiğini ifade etti.

Kurtarma Çalışmaları

Olayı değerlendiren İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, "Çığ altında insanların olduğu söylendi. Bölgede JAK ekiplerimiz var. Sporcular izinsiz antrenmana çıkmış. Çok dik bir mevkide çığa kapıldılar. 4 kişi kendi imkanlarıyla, jandarma tarafından sağ olarak indirildi. Ancak 16 yaşındaki bir sporcumuz ne yazık ki kurtarılamadı," dedi.

Yaralıların Durumu İyi

Vali Çiftçi, yaralıların durumu hakkında bilgi vererek, "3 yaralımızın durumu iyi, kurtarma çalışmalarımız sona erdi. Hayatını kaybeden sporcumuzun ismi Emre Yazgan. Başımız sağ olsun," şeklinde konuştu.

Bu üzücü olay, kayak pistlerinin bulunmadığı bir alanda gerçekleşti ve bölgedeki acil müdahale ekipleri derhal harekete geçti. Tüm sağlık ve kurtarma ekiplerine rağmen, maalesef bir sporcunun hayatı kurtarılamadı.