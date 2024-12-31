DOLAR
35,35 -0,09%
EURO
36,57 0,29%
ALTIN
2.983,32 -0,7%
BITCOIN
3.316.299,58 0,82%

Erzurum Polisi, Dondurucu Soğukta Yılbaşı Denetimi Gerçekleştiriyor

Erzurum'da polis ekipleri, yılbaşı dolayısıyla dondurucu soğukta yoğun denetim ve uygulama yapıyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 22:33
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 22:45
Erzurum Polisi, Dondurucu Soğukta Yılbaşı Denetimi Gerçekleştiriyor

Yılbaşı Denetimleri Erzurum'da Devam Ediyor

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, polis ekipleri yılbaşı dolayısıyla kapsamlı bir denetim ve uygulama gerçekleştiriyor.

1982 Polis Görev Başında

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen yılbaşı tedbirleri çerçevesinde, 1982 polis memurunun yer aldığı 137 ekip, kentin çeşitli noktalarında denetim yapıyor. Uygulama, 51 farklı noktada polis tarafından gerçekleştiriliyor.

Can Güvenliği Ön Planda

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, uygulamada yer alan mesai arkadaşlarına can güvenliğine dikkat etmeleri talimatını vererek, çalışmaların nezaket kuralları çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Polis Ekipleri Huzur İçin Görevde

Yırtar, Palandöken Kayak Merkezi'nde başlayan denetimlerde, polis ekiplerinin huzur ve güvenliği sağlamak için gece boyunca gözlerini kırpmadan görev alacaklarını belirtti. Yeni yılın mutlu ve huzurlu geçmesi dileğini ifade eden Yırtar, "İnşallah huzurlu ve mutlu şekilde güvenlik içinde yeni yıla gireceğiz" dedi.

Geniş Güvenlik Ağı

Yırtar, kentteki hem yerli hem de tatil amaçlı gelen misafirlerin güvenliğini sağlamak için geniş çaplı tedbirler aldıklarını ve bu süreçte 7 müdür yardımcısı, 69'u trafik olmak üzere toplam 137 ekiple güvenlik sağladıklarını söyledi. İl genelinde 1982 personel ile birlikte uygulamanın devam edeceğini vurgulayan Yırtar, "Bu zor şartlarda göreve alan tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Denetim ve Uyarılar

Denetimlerin sabaha kadar devam edeceğini belirten Yırtar, ekiplerin sürücülere yeni yılını kutlayarak dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunacağını sözlerine ekledi.

Hava sıcaklığının yaklaşık sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da polis ekipleri...

Hava sıcaklığının yaklaşık sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da polis ekipleri, yılbaşı dolayısıyla uygulama ve denetim gerçekleştiriyor. İl Emniyet Müdürlüğünce, yılbaşı tedbirleri kapsamında 1982 polisin yer aldığı 137 ekiple 51 noktada denetim ve uygulama yapılıyor.

Hava sıcaklığının yaklaşık sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da polis ekipleri...

Hava sıcaklığının yaklaşık sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da polis ekipleri, yılbaşı dolayısıyla uygulama ve denetim gerçekleştiriyor. İl Emniyet Müdürlüğünce, yılbaşı tedbirleri kapsamında 1982 polisin yer aldığı 137 ekiple 51 noktada denetim ve uygulama yapılıyor.

İLGİLİ HABERLER

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İdari Para Cezalarını Artırdı
2
2025-2027 Dönemi Bitkisel Üretim Destekleme Modeli Açıklandı
3
Van'da 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' Programı Coşkuyla Gerçekleşti
4
Hamas'tan 1 Haftalık Ateşkes Talebi: İsrailli Esirlerin Listesi için Zaman İstiyor
5
Ankara'da Yılbaşı Tedbirleri İçin 18 Bin 735 Emniyet Personeli Görevde
6
Dışişleri Bakanı Fidan'dan 2025'e İlişkin Kararlı Mesaj
7
Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler