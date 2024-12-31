Erzurum Polisi, Dondurucu Soğukta Yılbaşı Denetimi Gerçekleştiriyor

Yılbaşı Denetimleri Erzurum'da Devam Ediyor

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, polis ekipleri yılbaşı dolayısıyla kapsamlı bir denetim ve uygulama gerçekleştiriyor.

1982 Polis Görev Başında

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen yılbaşı tedbirleri çerçevesinde, 1982 polis memurunun yer aldığı 137 ekip, kentin çeşitli noktalarında denetim yapıyor. Uygulama, 51 farklı noktada polis tarafından gerçekleştiriliyor.

Can Güvenliği Ön Planda

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, uygulamada yer alan mesai arkadaşlarına can güvenliğine dikkat etmeleri talimatını vererek, çalışmaların nezaket kuralları çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Polis Ekipleri Huzur İçin Görevde

Yırtar, Palandöken Kayak Merkezi'nde başlayan denetimlerde, polis ekiplerinin huzur ve güvenliği sağlamak için gece boyunca gözlerini kırpmadan görev alacaklarını belirtti. Yeni yılın mutlu ve huzurlu geçmesi dileğini ifade eden Yırtar, "İnşallah huzurlu ve mutlu şekilde güvenlik içinde yeni yıla gireceğiz" dedi.

Geniş Güvenlik Ağı

Yırtar, kentteki hem yerli hem de tatil amaçlı gelen misafirlerin güvenliğini sağlamak için geniş çaplı tedbirler aldıklarını ve bu süreçte 7 müdür yardımcısı, 69'u trafik olmak üzere toplam 137 ekiple güvenlik sağladıklarını söyledi. İl genelinde 1982 personel ile birlikte uygulamanın devam edeceğini vurgulayan Yırtar, "Bu zor şartlarda göreve alan tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Denetim ve Uyarılar

Denetimlerin sabaha kadar devam edeceğini belirten Yırtar, ekiplerin sürücülere yeni yılını kutlayarak dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunacağını sözlerine ekledi.

Hava sıcaklığının yaklaşık sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da polis ekipleri, yılbaşı dolayısıyla uygulama ve denetim gerçekleştiriyor. İl Emniyet Müdürlüğünce, yılbaşı tedbirleri kapsamında 1982 polisin yer aldığı 137 ekiple 51 noktada denetim ve uygulama yapılıyor.

Hava sıcaklığının yaklaşık sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da polis ekipleri, yılbaşı dolayısıyla uygulama ve denetim gerçekleştiriyor. İl Emniyet Müdürlüğünce, yılbaşı tedbirleri kapsamında 1982 polisin yer aldığı 137 ekiple 51 noktada denetim ve uygulama yapılıyor.