Erzurum Polisi 'Gençlik Güvenli Gelecek' Projesiyle 780 Öğrenciye Ulaştı

Erzurum Emniyeti, 'Gençlik Güvenli Geleceğe' projesiyle 10-13 Kasım 2025 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi'nde 780 öğrenciye bilgilendirme yaptı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 11:23
Erzurum Polisi 'Gençlik Güvenli Gelecek' Projesiyle 780 Öğrenciye Ulaştı

Erzurum Emniyeti'nden Gençlere Güvenli Gelecek Bilgilendirmesi

Atatürk Üniversitesi'nde bilgilendirme faaliyetleri sürüyor

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bozmaya çalışan terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerini etkisiz kılmak, Atatürk Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimizi bilgilendirmek, öğrenci/polis ilişkilerini daha samimi kılmak ve teröre karşı ortak tavır sergilemek amacıyla Gençlik Güvenli Geleceğe projesi kapsamında; 10.11.2025 tarihinde Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine, 11.11.2025 tarihin de Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencilerine, 12.11.2025 tarihin de Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi öğrencilerine ve 13.11.2025 tarihin de Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencilerine yönelik sunum yapılmış olup toplamda 780 öğrenciye ulaşılarak öğrencilere broşür, ayraç dağıtımı yapılmıştır denildi.

Etkinlikler, gençlerle doğrudan iletişim kurarak terör örgütlerinin propagandasına karşı bilinç oluşturmayı, güvenlik birimleriyle ilişkileri güçlendirmeyi ve öğrenci katılımını artırmayı hedefliyor.

ERZURUM EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİLENDİRME VE ÖNLEME FAALİYETLERİ...

ERZURUM EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİLENDİRME VE ÖNLEME FAALİYETLERİ BÜRO AMİRLİĞİ TARAFINDAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

ERZURUM EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİLENDİRME VE ÖNLEME FAALİYETLERİ...

İLGİLİ HABERLER

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
2
Muğla Büyükşehir 13 İlçede Ücretsiz Diyabet ve Tansiyon Taraması (14-21 Kasım 2025)
3
Fatih’te Şehremini’de Evinde Silahla Ölü Bulunan Kişi
4
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
5
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
6
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te
7
Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları