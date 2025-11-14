Erzurum Polisi 'Gençlik Güvenli Gelecek' Projesiyle 780 Öğrenciye Ulaştı

Erzurum Emniyeti'nden Gençlere Güvenli Gelecek Bilgilendirmesi

Atatürk Üniversitesi'nde bilgilendirme faaliyetleri sürüyor

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bozmaya çalışan terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerini etkisiz kılmak, Atatürk Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimizi bilgilendirmek, öğrenci/polis ilişkilerini daha samimi kılmak ve teröre karşı ortak tavır sergilemek amacıyla Gençlik Güvenli Geleceğe projesi kapsamında; 10.11.2025 tarihinde Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine, 11.11.2025 tarihin de Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencilerine, 12.11.2025 tarihin de Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi öğrencilerine ve 13.11.2025 tarihin de Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencilerine yönelik sunum yapılmış olup toplamda 780 öğrenciye ulaşılarak öğrencilere broşür, ayraç dağıtımı yapılmıştır denildi.

Etkinlikler, gençlerle doğrudan iletişim kurarak terör örgütlerinin propagandasına karşı bilinç oluşturmayı, güvenlik birimleriyle ilişkileri güçlendirmeyi ve öğrenci katılımını artırmayı hedefliyor.

ERZURUM EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİLENDİRME VE ÖNLEME FAALİYETLERİ BÜRO AMİRLİĞİ TARAFINDAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.