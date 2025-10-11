Erzurum Polisi Tabyalarda Nöbette — Aziziye Destanı 148. Yılında

Aziziye Destanı'nın 148. yılı anısına Erzurum'da düzenlenen etkinlikte polisler, aileleri ve çocukları Büyük Höyük Tabyası'nda nöbet tuttu; Gazze temalı resimler sergilendi.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 18:29
Erzurum polisi atasının izinde tabyalarda nöbette

Aziziye Destanı'nın 148. yıl dönümünde Büyük Höyük Tabyası'nda anma programı

Erzurum'da Aziziye Destanı'nın 148. yıl dönümü kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce Büyük Höyük Tabyası'nda bir etkinlik düzenlendi. Programa polisler, eşleri ve çocukları katıldı.

Etkinlikte katılımcılar Türk bayrağı temalı uçurtmalar uçurdu. Ayrıca polis çocuklarının hazırladığı Gazze temalı resim sergisi tabyalar içinde ziyaretçilere sunuldu.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, programda yaptığı konuşmada, Vali Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla geçen yıl başlatılan Ecdada Vefa Projesi kapsamında bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

Karaburun, emniyet teşkilatının sorumluluğuna verilen tabyalarda görev yaptıklarını vurgulayarak nöbet düzeni hakkında bilgi verdi. Buna göre çevik kuvvet ve özel harekat polisleri atalarının izinde tabyalarda sabah 8'de başlayıp yarın sabah 8'e kadar nöbet tutacaklar.

Karaburun, ailelerin etkinliğe destek verdiğini kaydederek şunları söyledi: Toplanma amacıyla 148 yıl önce burada yapılan mücadeleyi ve şehitleri yad etmek, tarihe bağlılık ve saygıyı göstermek olduğunu; ecdadın kahramanlıklarının gelecek kuşaklara daha net anlatılmasını, çocuklara bu duygunun yaşatılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Etkinlikte ayrıca Karaburun, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinerek bugünkü dayanışmaya dikkat çekti. Çocukların Gazze'yi anlattığı resimler yaptığını, uçurtmalarla dualar göndereceklerini belirtti ve zafer temennilerini paylaştı.

Program, tarih bilinci ve toplumsal hafızayı güçlendirme amacıyla gerçekleştirildi ve katılımcılar anma ve nöbet geleneğini yaşattı.

Erzurum'da Aziziye Destanı'nın 148. yıl dönümü nedeniyle "Erzurum polisi atasının izinde tabyalarda nöbette" etkinliği düzenlendi.

