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Erzurum Şehir Hastanesi'nde Akşam Poliklinik Hizmeti Başladı

Erzurum Şehir Hastanesi'nde ve ilçelerde mesai dışı poliklinik hizmetleri Ocak ayında başladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 16:23
Erzurum Şehir Hastanesi'nde Akşam Poliklinik Hizmeti Başladı

Erzurum Şehir Hastanesi, Horasan, Karayazı, Hınıs, Oltu, Tortum ve Tekman'daki ilçe hastanelerinde mesai dışı poliklinik hizmeti sunmaya başladı. İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bu uygulama Ocak ayı itibarıyla hayata geçirildi.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde akşam muayene hizmeti kapsamında üroloji, kadın hastalıkları ve doğum, kulak burun boğaz, göz, ortopedi, çocuk immünoloji ve alerji, çocuk endokrin, çocuk nöroloji, cildiye, göğüs, göğüs cerrahı, psikiyatri, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, beyin ve sinir cerrahisi, gastroenteroloji, patoloji, radyoloji, nükleer tıp birim ve polikliniklerinin yanı sıra Ağız Diş Sağlığı Merkezi de akşam hizmeti veriyor.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, bu hamlenin amacının vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak olduğunu belirtti. Bedir, ayrıca akşam polikliniği bulunmayan ilçelerde, hekimlerin randevu kapasitelerinin artırıldığını ve ihtiyaç durumunda bu ilçelerde de planlama yapılacağını ifade etti.

Vatandaşların muayenelerini yaptırmak için 182 nolu numarayı arayarak veya cep telefonunda MHRS uygulaması üzerinden randevu alabileceklerini hatırlatan Bedir, "Herkes için sağlık diliyoruz," dedi.

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