Erzurum Tekman'da Hamile ve Kalp Krizi Geçiren Hasta Ambulans Helikopterle Hastaneye Yetiştirildi

Tekman'da iki kritik hasta ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi

Acil müdahale sonrası hızlı transfer

Erzurum'un Tekman ilçesinde, doğum sancısı çeken kadın ile kalp krizi geçiren hasta, zaman kaybetmeden ambulans helikopterle tereddütsüz hastanelere ulaştırıldı.

Göğüs ağrısı şikayetiyle Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran H. Sarı'nın tetkiklerinde kalp krizi tespit edildi. Hastaya burada ilk müdahale yapıldı; sağlık durumunun ağır olması ve zaman kaybedilmemesi nedeniyle ilçeye gönderilen ambulans helikopterle Erzurum'a nakledildi.

Helikopterden alınarak ambulansa konulan hasta, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Aynı ilçede doğum sancısı ile başvuran 34 yaşındaki Fadime B. ise kendisi ve bebeğinin durumunda risk bulunması nedeniyle yine ambulans helikopterle Erzurum'a gönderildi. Helikopterden alınan hamile kadın, sağlık ekiplerince ambulansa konularak Erzurum Şehir Hastanesine nakledildi.

Her iki hastanın da zamanında hastaneye ulaştırıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

