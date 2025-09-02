Erzurum Tortum'da Hafriyat Kamyonu Şarampole Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı

Yukarısivri Mahallesi'nde yol dışı kaza, sürücü kurtarılarak hastaneye sevk edildi

Erzurum'un Tortum ilçesinde meydana gelen kazada, kent merkezine 65 kilometre uzaklıktaki kırsal Yukarısivri Mahallesi'nde, sürücüsü Erdoğan Y. olan ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen kamyonun sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkarma çalışmalarını yürüttü.

Sıkıştığı noktadan kurtarılan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

