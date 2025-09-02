DOLAR
41,15 -0,03%
EURO
48,04 0,44%
ALTIN
4.642,02 -1,09%
BITCOIN
4.588.662,88 -2,54%

Erzurum Tortum'da Hafriyat Kamyonu Şarampole Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı

Tortum'un Yukarısivri Mahallesi'nde şarampole devrilen plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonunun sürücüsü Erdoğan Y. ağır yaralandı; ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 18:01
Erzurum Tortum'da Hafriyat Kamyonu Şarampole Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı

Erzurum Tortum'da Hafriyat Kamyonu Şarampole Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı

Yukarısivri Mahallesi'nde yol dışı kaza, sürücü kurtarılarak hastaneye sevk edildi

Erzurum'un Tortum ilçesinde meydana gelen kazada, kent merkezine 65 kilometre uzaklıktaki kırsal Yukarısivri Mahallesi'nde, sürücüsü Erdoğan Y. olan ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen kamyonun sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkarma çalışmalarını yürüttü.

Sıkıştığı noktadan kurtarılan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum'un Tortum ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.

Erzurum'un Tortum ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de Trafik Kazası: Bariyere Çarpan Otomobilde 1 Ölü, 4 Yaralı
2
Ardahan'da arazide ölü bulunan Erhan Gökdemir olayında 3 şüpheli gözaltına alındı
3
Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor
4
Şanlıurfa'da Otele Silahlı Saldırı Anı: Güvenlik Kamerası Kayıtları Ortaya Çıktı
5
Fuzul Topraktan: 18.500 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı!
6
Fidan ile Busaidi telefonda görüştü: Filistin ve Gazze gündemi
7
Bahçeli, Hikmet Çetin ile Görüştü: MHP Genel Merkezi'nde Yaklaşık 1 Saat

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter