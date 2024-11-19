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Erzurum'un Hınıs Kanyonu'nda Macera Dolu Bisiklet ve ATV Turu Gerçekleştirildi

Hınıs Kanyonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, iç ve dış turizme kazandırılması hedefiyle doğa tutkunlarını bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 10:21
Erzurum'un Hınıs Kanyonu'nda Macera Dolu Bisiklet ve ATV Turu Gerçekleştirildi

Erzurum'un Saklı Cennetinde Macera Rüzgarı Esti

Erzurum'un Hınıs ilçesinde bulunan Hınıs Kanyonu'nda bisiklet, off-road ve ATV turu etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi doğa tutkunlarıyla bir araya gelerek macera dolu anlar yaşadı.

Turizm Potansiyeline Dikkat Çekildi

Vali Çiftçi, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Kanyon hem iç turizme hem de dış turizme hitap edebilecek şekilde projelendirilebilir. Belediye Başkanımızın da bu konuda çalışmaları var" diyerek bölgenin turizm potansiyeline dikkat çekti.

Kanyon gezisi kapsamında katılımcılar, Dere Cami'ni ziyaret ederek 18-19. yüzyıla dayanan tarihi yapıyı incelediler. Vali Çiftçi, kanyonun 34 kilometre uzunluğunda olduğunu ve iç turizme kazandırılmasının önemine vurgu yaptı.

Doğa Tutkunları Bir Araya Geldi

Etkinliğe Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tanıtım Uzmanı Canan Şimşek ve Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri katıldı. 4 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştiren katılımcılar, kanyonun eşsiz güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

Vali Çiftçi, önümüzdeki günlerde off-road ekibiyle başka keşfedilmeyi bekleyen yerleri de ziyaret edeceklerini belirtti. Bu ziyaretlerin, Erzurum'un doğal güzelliklerini tanıtma ve turizm faaliyetlerini artırma hedefini destekleyeceğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü ile Hınıs ilçesinde...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü ile Hınıs ilçesinde bulunan kanyonda, yürüyüş, off-road, ATV ve bisiklet turu etkinliği düzenledi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü ile Hınıs ilçesinde...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü ile Hınıs ilçesinde bulunan kanyonda, yürüyüş, off-road, ATV ve bisiklet turu etkinliği düzenledi.

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