Erzurum Uzundere'de 70 Kişilik Zorlu Dağcılık Eğitimi

Erzurum Uzundere'de 70 kişilik ekip, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Kayak ve Kaçkar Dağcılık Rafting Kulübü ile 2 günlük temel dağcılık eğitimi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:16
Erzurum’un Uzundere ilçesindeki dağcılık eğitim alanı hafta sonu 70 kişilik bir ekibe ev sahipliği yaptı. Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü, Erzurum Kayak Spor Kulübü ve Kaçkar Dağcılık Rafting Kulübü tarafından düzenlenen 2 günlük temel dağcılık eğitimi kampı, öğrenci ve yetişkinleri bir araya getirdi.

Eğitim ve Uygulamalı Tırmanışlar

Katılımcılar, Kaçkar Dağcılık Kulübü’ne bağlı deneyimli antrenörler eşliğinde uygulamalı tırmanışlar gerçekleştirdi. Antrenörlük belgesi almak isteyen sporcular, kayalara tırmanarak teorik bilgilerini pekiştirdi ve pratik deneyim kazandı.

Ekip Ruhu ve Bölgesel Katkı

Etkinlikte profesyonel ve acemi dağcılar birlikte çalışarak dayanışma ve ekip ruhunu ön plana çıkardı. Katılımcılar, zorlu parkurlarda doğayla iç içe unutulmaz anlar yaşadı ve Erzurum’un doğal güzellikleri eşliğinde yoğun bir eğitim süreci geçirdi.

Yetkililer, bu tür faaliyetlerin bölgedeki spor turizmine katkı sağladığını ve gençlerin doğa sporlarına ilgisini artırdığını belirtti.

