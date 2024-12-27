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Erzurum Valiliği'nden Kayak Merkezlerine Güvenlik Genelgesi

Erzurum Valiliği, kayak merkezlerindeki güvenliği artırmak amacıyla yeni bir genelge yayımladı. Kurallar ve tedbirler belirlendi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 21:02
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 21:02
Erzurum Valiliği'nden Kayak Merkezlerine Güvenlik Genelgesi

Erzurum Valiliği'nden Yeni Genelge Yayınlandı

Erzurum Valiliği, Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılacak işlemler ve uyulması gereken kurallara dair önemli bir genelge yayımladı. Vali Mustafa Çiftçi imzasıyla hazırlanan genelge, 2024/2025 kış ve yaz sezonunda kayak merkezlerini ziyaret eden vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlendi.

Risk Yönetimi ve Güvenlik Önlemleri

Genelgede, Palandöken 1 ve Palandöken 2 (Konaklı) Kayak Merkezleri alanında yetki ve sorumluluğa sahip kamu kurumları, özel işletmeler ve ilgili federasyonların yerine getirmesi gereken yükümlülükler yer aldı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Palandöken Belediyesi, Ejder 3200 A.Ş. gibi kuruluşların iş ve işlemlerinin detaylandırıldığı genelgede, misafirlerin güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Faaliyetler ve İzin Prosedürü

Kayak merkezi sıfır noktasından itibaren araç trafiğine kapatılacak. Güvenlik noktasından itibaren hiçbir aracın girişine izin verilmeyecek. Ayrıca, dağ tırmanışları ve doğa yürüyüşleri için Palandöken Kaymakamlığı'ndan izin alınması gerektiği belirtildi. Kayak, snowboard ve diğer etkinliklerde misafirlerin kendi can güvenliklerine dikkat etmeleri gerektiği ifade edildi.

Kış Lastiği Zorunluluğu ve Kurallar

15 Kasım-1 Nisan tarihleri arasında hayata geçirilen kış lastiği zorunluluğu kapsamında tüm araçların kış lastiği takması ve zincir bulundurması şart. Aksi takdirde, Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri araçların çıkışına müsaade etmeyecek.

Kayak Pistleri ve Genel Kurallar

Kayak merkezlerinde uygulanan yeni kurallar, misafirlerin güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Kayak pistlerinde kızakla kaymak yasak; Kapsül Kafe'nin batı kenarında sadece kızak pisti kullanılacak. Kayak yapmayan ya da başka faaliyetlerde bulunan misafirlerin kayak merkezine girmesi engellenecek.

Bu yeni düzenlemeler, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kendi görev ve sorumluluk alanlarında denetimlerini sıkılaştırmasını hedefliyor. İhlal durumunda cezai işlemler uygulanacak.

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