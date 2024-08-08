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Erzurum Valiliği, Şenkaya'daki Afet Çalışmalarını Savundu

Erzurum Valiliği, Şenkaya'daki sel sonrası yapılan çalışmaları açıklayarak, siyasi iddiaları yalanladı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 19:46
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 19:46
Erzurum Valiliği, Şenkaya'daki Afet Çalışmalarını Savundu

Erzurum Valiliği, Sel Çalışmalarını Açıkladı

Erzurum Valiliği, temmuz ayında meydana gelen sel felaketinin ardından Şenkaya ilçesinde yapılan çalışmalara dair açıklamalarda bulundu. Valilik, bazı siyasi iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

İddiaların Yanıltıcı Olduğu Belirtildi

Açıklamada, bir siyasi parti il başkanının sosyal medyada paylaştığı ve ‘Büyükşehir Belediyesinin kılını bile kıpırdatmadığı’ yönündeki iddiaların asılsız olduğu ifade edildi. Valilik, 15-18 Temmuz tarihlerinde yaşanan sel felaketinin ardından bölgedeki çalışmalara hızla müdahale edildiğini kaydetti. Afet Sonrası Hızlı Müdahale

Valilikten yapılan açıklamada, "DSİ 8. Bölge Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz’da 1 ekskavatör ve 2 personel ile çalışma yapılmış, Balkaya ve Yanıkkaval Mahallelerinde temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Zümrüt Mahallesi'nde menfez onarımı da yapılmıştır," denildi.

Gerekli Onarım ve Temizlik Çalışmaları

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü, Akşar’dan Gaziler Mahallesi'ne kadar olan güzergahta yol temizliği yaparken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi selden etkilenen yerleşimlerde şebeke hatlarını yeniledi. Şenkaya Tarım Müdürlüğü, 11 mahallede hasar tespit çalışmaları gerçekleştirdi. Devlet Kurumlarından Hızlı Destek

Valilik, afetten etkilenen vatandaşların yaralarını sarma sözü verirken, tüm devlet kurumlarının birlikte hareket ettiğini belirtti. Açıklamadaki ifadelere göre, etkili bir koordinasyon ile her türlü hizmet sağlanmaktadır.

Halkın İhtiyaçlarına Cevap Verildi

Erzurum Valiliği, konuyla ilgili olarak, "Afet döneminde canla başla çalışan personelimizin emekleri siyasi amaçlar uğruna görmezden gelinmektedir." şeklinde bir değerlendirme yaptı. Bu bağlamda, yerel hükümetin ve ilgili kuruluşların afet sonrası çalışmalara önem verdiği biri kez daha vurgulandı.

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