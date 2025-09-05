DOLAR
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Erzurum Şehir Hastanesi'ni İnceledi

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık hizmetlerini inceledi, hasta ziyaretleri gerçekleştirdi; ürolojide çıkarılan 5 santimlik taşı gördü.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 20:35
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Erzurum Şehir Hastanesi'ni İnceledi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Erzurum Şehir Hastanesi'nde İncelemelerde Bulundu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Şehir Hastanesi'nde sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceledi. Vali Çiftçi, incelemeleri sırasında hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarından bilgi aldı.

Ziyaret ve İncelemeler

Çiftçi, hastanede Başhekim Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör ile bir araya gelerek kurumun işleyişi hakkında bilgi aldı. Hastanenin, Doğu Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra Rusya, Gürcistan, İran, Irak ve Türk devletlerinden de hastaların başvurduğu; günlük ortalama 10 bin hasta kabul edildiği belirtildi.

Hastanenin çeşitli birimlerinde yatan hastaları ziyaret eden Çiftçi, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ayrıca sünnet olan çocukları ve üroloji servisindeki hasta ile yakınlarını ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı.

Üroloji Servisinde Şaşkın An

Üroloji servisinde Ardahan'dan gelen bir hastanın böbreğinden çıkarılan taşları inceleyen Vali Çiftçi, şaşkınlığını gizleyemedi. Kutu içinde eline aldığı taşları incelerken Çiftçi, "Şimdi böbrekten çıkan taş bu mu?" diye sorarak tepkisini dile getirdi.

Üroloji Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. İbrahim Karabulut ise Vali Çiftçi'ye, Ardahanlı hastadan çıkarılan 5 santimlik taşın bir bütün olduğunu ve parçalanarak çıkarıldığını aktardı.

Hasta ve yakınları, hastanede sunulan sağlık hizmetlerinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, başhekim ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

