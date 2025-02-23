Erzurum ve Ardahan'da 12 Mahallede Ulaşım Kesildi: Karla Mücadele Devam Ediyor

Erzurum ve Ardahan'da kar nedeniyle 12 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Ulaşımın sağlanması için mücadele sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 11:15
Erzurum ve Ardahan'da 12 Mahallede Ulaşım Kesildi: Karla Mücadele Devam Ediyor

Erzurum ve Ardahan'da Ulaşım Sorunları

Erzurum ve Ardahan bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları, 12 yerleşim yerinde ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Son günlerde yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Erzurum'da, 8 mahallenin yolu ulaşıma kapalı durumda. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için gece gündüz çalışmalara devam ediyor.

Ardahan'da Durum

Benzer bir durum Ardahan'da da söz konusu. Kar ve tipi nedeniyle 4 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. İl Özel İdaresi ekipleri, bu yolları yeniden açmak için karla mücadele çalışmalarını başlatmış durumda.

Her iki ilde de vatandaşların günlük yaşamlarını olumsuz etkileyen bu hava koşullarının, en kısa sürede normale dönmesi için gerekli tüm önlemler alınıyor.

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