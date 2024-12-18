Erzurum ve Ardahan'da 27 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Erzurum ve Ardahan illerinde etkili olan olumsuz hava koşulları, 27 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma kapattı. Erzurum'un kırsal bölgelerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 10 mahallenin yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için kırsalda kapsamlı bir karla mücadele çalışması başlattı. Aynı zamanda Ardahan bölgesinde de kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmaktadır.

Olumsuz hava koşulları, merkeze bağlı 4, Posof'ta 1, Çıldır'da 2 ve Göle ilçesinde bulunan 10 köy yolu olmak üzere toplamda 17 köy yolunun ulaşıma kapalı olmasına neden oldu. Özel idare ekipleri, bu yolların tekrar açılması için çalışmalarını sürdürmektedir.