DOLAR
35,01 -0,08%
EURO
36,83 -0,36%
ALTIN
2.979,41 -0,11%
BITCOIN
3.641.164,44 2,67%

Erzurum ve Ardahan'da 27 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Erzurum ve Ardahan'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 09:47
Erzurum ve Ardahan'da 27 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Erzurum ve Ardahan illerinde etkili olan olumsuz hava koşulları, 27 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma kapattı. Erzurum'un kırsal bölgelerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 10 mahallenin yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için kırsalda kapsamlı bir karla mücadele çalışması başlattı. Aynı zamanda Ardahan bölgesinde de kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmaktadır.

Olumsuz hava koşulları, merkeze bağlı 4, Posof'ta 1, Çıldır'da 2 ve Göle ilçesinde bulunan 10 köy yolu olmak üzere toplamda 17 köy yolunun ulaşıma kapalı olmasına neden oldu. Özel idare ekipleri, bu yolların tekrar açılması için çalışmalarını sürdürmektedir.

İLGİLİ HABERLER

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kaçakçıların Elinden Kurtarılan Lidya Sikkeleri Türkiye'ye Dönüyor
2
Ağaca Düşen Ayı Avcıyı Canından Etti
3
ABD, Gazze'de Ateşkes Anlaşması İçin Umutlu
4
Vanuatu'daki 7,3 Büyüklüğündeki Depremde Ölü Sayısı 14'e Yükseldi
5
Pentagon: Türkiye ile Suriye'deki İletişim Hatlarımız Açık
6
Serdal Adalı'dan YSK Başkanı Yener'e Ziyaret
7
18 Aralık 2024 Gündem Özeti: TBMM'den Faiz Kararlarına Kadar Önemli Gelişmeler

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!