Erzurum ve Ardahan'da 29 Yerleşim Yeri Kapalı: Karla Mücadele Başladı

Erzurum ve Ardahan'daki Ulaşım Sorunları

Erzurum ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 mahalle ile köy yolu ulaşıma kapalı durumda. Erzurum'da, kar yağışı ve tipi sebebiyle 26 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışmaları yürütmektedir.

Karayolları ve Yerel Ekiplerin Faaliyetleri

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanlarındaki yollarda temizlik çalışmaları sürdürmektedir. Ardahan'da ise kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor. Hanak ilçesinde, 3 köy yolu kar ve yoğun tipi yüzünden kapalı bulunuyor. Ekipler, yolların açılması için çalışmalara başlamış durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.