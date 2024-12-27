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Erzurum ve Ardahan Karla Kaplandı: Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

Erzurum ve Ardahan, kar yağışının etkisiyle beyaz örtüyle kaplandı. Sürücüler, zorlu hava koşulları nedeniyle sıkıntı yaşadı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 18:02
Erzurum ve Ardahan Karla Kaplandı: Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

Erzurum ve Ardahan Karla Beyaza Büründü

Yüksek kesimleri karla kaplı Erzurum ile Ardahan'ın kent merkezlerinde, kar yağışı ve tipi etkili oldu. Erzurum'da öğleden sonra başlayan yoğun yağışla birlikte, kent merkezindeki caddeler, sokaklar ve araçlar karla kaplandı.

Kar ve buzlanma nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, tipi nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar ilerlemekte zorluk çekti. Vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizlemeye çalıştı.

Ardahan'da akşam saatlerinde etkisini gösteren kar, kent merkezi ile yolları beyaza bürüdü. Araçların ve yolların karla kaplanması bu bölgedeki yaşamı da olumsuz etkiledi.

Öte yandan, Erzincan-Tercan kara yolunda plakası henüz belirlenemeyen bir tır, kar ve tipi nedeniyle kayarak uzun bir araç kuyruğuna sebep oldu.

Erzurum'da öğleden sonra başlayan yoğun yağışla kent merkezindeki caddeler, sokaklar ve araçlar...

Erzurum'da öğleden sonra başlayan yoğun yağışla kent merkezindeki caddeler, sokaklar ve araçlar karla kaplandı.

Erzurum'da öğleden sonra başlayan yoğun yağışla kent merkezindeki caddeler, sokaklar ve araçlar...

Erzurum'da öğleden sonra başlayan yoğun yağışla kent merkezindeki caddeler, sokaklar ve araçlar karla kaplandı.

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