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Erzurum ve Bingöl Valileri Çirişli Tüneli'nde İncelemelerde Bulundu

Erzurum ve Bingöl Valileri, 9,5 km uzunluğundaki Çirişli Tüneli'ni inceledi. Tünel, bölgelerin bağlantısını güçlendirecek ve yolculuk konforunu artıracak.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 15:45
Erzurum ve Bingöl Valileri Çirişli Tüneli'nde İncelemelerde Bulundu

Çirişli Tüneli İncelemesi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Çirişli Tüneli'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. 9,500 metre uzunluğundaki bu tünel, Erzurum ile Bingöl arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla inşa ediliyor.

Tünel Hakkında Bilgiler

Vali Çiftçi, tünelin 2,400 rakımlı Çirişli Geçidi'nde bulunduğunu belirtti. Karayolları 12. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, 23 Ağustos 2017’de inşaatına başlanan tünelin detayları hakkında bilgi verdi. Çift tüplü tünelin 5,500 metresi tamamlandı, 4,000 metrelik kısmı ise hâlâ yapım aşamasında.

Vali Çiftçi, "Tünelimiz Rize, Erzurum, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin hattında yapımı devam eden önemli bir projedir. Kısa süre içerisinde kalan kısmın ihalesinin yapılmasını bekliyoruz," dedi.

Konforlu Ulaşım ve Güvenlik

Bingöl Valisi Usta, projenin önemine vurgu yaparak şunları ifade etti: "Bingöl ile Erzurum arasında hem yolculuğun kısaltılması hem de konforlu yolculuk sağlanırken, çığ düşmeleri ve buzlanma gibi doğal riskler de ortadan kaldırılacak. Bu tünel, kuzeyin Güneydoğu'ya ve Akdeniz'e ulaşımında etkin bir rol oynayacak."

İncelemede Bingöl İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, kaymakamlar ve yüklenici firma yetkilileri de yer aldı. Valiler, projeyi destekleyen tüm yetkililere teşekkür etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (solda) ile Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta (sağda), Erzurum ve...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (solda) ile Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta (sağda), Erzurum ve Bingöl arasında yapımı süren 9 bin 500 metre uzunluğundaki Çirişli Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (solda) ile Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta (sağda), Erzurum ve...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (solda) ile Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta (sağda), Erzurum ve Bingöl arasında yapımı süren 9 bin 500 metre uzunluğundaki Çirişli Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

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