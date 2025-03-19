Erzurum ve Elazığ İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum ve Elazığ için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, bu akşamdan itibaren Erzurum'da başlayacak olan kar yağışının, yarın sabah Elazığ'ı da etkileyeceği bildirildi.

Beklenen Kar Yağışı Miktarı

Kar yağışının, 5 ile 20 santimetre arasında değişen bir kalınlıkta olacağı tahmin ediliyor. Özellikle, yarın saat 22:00'ye kadar süreceği öngörülen kuvvetli yağışlar, her iki ilde ulaşımda önemli aksamalara yol açabilir.

Dikkatli ve Tedbirli Olun

Meteoroloji, buzlanma ve don olasılığına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Yerel otoriteler de karla mücadele çalışmalarını sürdürecek. Bu dönemde seyahat etmeyi planlayanların hava koşullarını dikkatle takip etmeleri önem taşıyor.