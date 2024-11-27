Erzurum ve Erzincan'da Kar Ulaşımı Engelliyor: 280 Yerleşim Yeri Kapalı

Erzurum ve Erzincan'da Yağışın Etkileri Devam Ediyor

Erzurum ve Erzincan'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle toplam 280 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı bildirildi. Erzurum'da 3 gün önce başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor ve ulaşımda önemli aksamalar yaşanmasına neden oluyor.

Erzurum il merkezine bağlı kırsal alanda 80 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor. Bu durum, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları başlatmasına vesile oldu. Ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz çalışarak, mahalle yollarını ulaşıma açmak için çaba sarf ediyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda temizlik çalışmalarına devam ediyor, böylece ulaşımın sağlanması hedefleniyor.

Erzincan'da Zorlu Koşullar

Benzer bir durum da Erzincan'da yaşanıyor. Burada, kar yağışı ve tipi nedeniyle 200 köy yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Erzincan'daki yol açma çalışmaları, 38 iş makinesi ve 92 personel ile aralıksız sürdürülüyor. Ekipler, zor hava koşullarında bile yolların açılması için büyük bir özveri ile çalışıyorlar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.