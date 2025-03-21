Erzurum ve Tunceli'de 495 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Erzurum ve Tunceli'de Zorlu Kış Koşulları

Erzurum ile Tunceli'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle toplamda 495 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Erzurum'da dün aralıklarla yağan ve gece belirtilen etki alanını artıran kar yağışı sonucunda, 416 mahalle yolu trafiğe kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların günlük yaşamlarını olumsuz etkileyen bu durumun en kısa sürede çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Tunceli'de Zorunlu Yol Kapatmaları

Tunceli'de de bir süredir devam eden kar ve tipi, özellikle yüksek kesimlerdeki hayatı olumsuz etkiliyor. Merkeze bağlı 5 ilçedeki 79 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için yoğun bir çaba göstermekte.

Her iki şehirde de görevli ekiplerin çalışmalarının hızlandırılması, bölgede yaşayanların ulaşım sorununu en kısa sürede çözmek amacıyla büyük önem taşımakta.