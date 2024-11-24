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Erzurum ve Tunceli'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Erzurum ve Tunceli'de etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı zorlaştırdı. Ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 23:38
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 23:38
Erzurum ve Tunceli'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Erzurum ve Tunceli'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Erzurum ve Tuncelide yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Erzurum'da bir süre sağanak yağmurun ardından akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Tarihi mekanlar ve cadde ile sokaklar, kış manzarasına dönüştü.

Bazı sürücüler ve vatandaşlar, karla kaplı yollarda zorlukla ilerleyebildi. Aynı zamanda, Tunceli'de de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı kara yollarında ulaşım güçleşti. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı ve evlerin çatıları ile park halindeki araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Karla Mücadele Ekipleri Görev Başında

İl Özel İdaresi, Karayolları 86. Şube Şefliği ve Tunceli Belediyesine bağlı ekipler, sorumluluk alanlarında kar küreme çalışmaları gerçekleştirerek, ulaşımın aksamaması adına çaba sarf ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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