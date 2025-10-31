Erzurum Yakutiye'de Okul Çıkışında İzdiham: 21 Öğrenci Hafif Yaralandı

Olayın detayları

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulunda, son dersin zili ile öğrencilerin hızla çıkmaya çalışması sonucu bina içinde kısa süreli bir yoğunluk oluştu.

Bu sırada merdivenlerde bazı öğrenciler dengesini kaybederek yere düştü; arkadan gelenlerin de düşmesiyle toplam 21 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi ve hafif yaralanan öğrenciler ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayın hemen ardından öğretmen ve idareciler tarafından ilk müdahale yapılırken, veliler bilgilendirildi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olayın bugün 14.46 sularında yaşandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Tedbir amaçlı hastaneye sevk edilen 21 öğrencimizin tamamı taburcu edilmiştir. Olayla ilgili gerekli incelemeler yapılmış olup öğrencilerimizin sağlık durumu iyidir."

