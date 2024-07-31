Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 15 Futbol Takımını Ağırladı

Erzurum'da 15 Futbol Takımı Yeni Sezona Hazırlanıyor

Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yeni sezon çalışmalarına hazırlanan 15 futbol takımına ev sahipliği yapıyor.

Vali Mustafa Çiftçi Takımları Ziyaret Etti

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Çiftçi, kamp yapan takımların antrenmanlarını ziyaret ederek futbolcularla bir araya geldi.

Çiftçi, teknik ekip ve oyuncularla kısa bir sohbet gerçekleştirdikten sonra antrenmanları izleyerek, takımlara başarı dileklerini iletti.

Kamp Alanı Hakkında Bilgiler

Vali Çiftçi, Erzurum'daki hava koşullarının futbol takımlarının hazırlık çalışmaları için oldukça elverişli olduğunu vurguladı. Ayrıca, kamp merkezinde 11 farklı futbol sahası bulunmakta.

Çiftçi, "Yurt içinden ve yurt dışından gelen takımlar, hazırlık maçları yaparak önümüzdeki sezona hazırlanıyor. Onlara 'hoş geldiniz' demek için buradayım. Önümüzdeki yıl da bu takımları şehirde ağırlamak istiyoruz," şeklinde konuştu.

Kampı Tercih Eden Takımlar

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni tercih eden takımlar arasında şunlar yer alıyor:

Çaykur Rizespor

Alanyaspor

EMS Yapı Sivasspor

Antalyaspor

Atakaş Hatayspor

İstanbulspor

Mardinspor

Al Orobah (Suudi Arabistan)

Al Hazem (Suudi Arabistan)

Sepahan (İran)

Esteghlal (İran)

Neftçi (Azerbaycan)

Araz Nahçıvan (Azerbaycan)

Sebail (Azerbaycan)

Al Arabi (Kuveyt)

Dün Antalyaspor, kamp merkezinden ayrıldı. Vali Çiftçi, Kuveyt, Suudi Arabistan ve İran’dan gelen takımlara 'hoş geldiniz' dedi ve onlara başarılar diledi. Seneye tekrar şehrimize beklediklerini ifade etti.

Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yeni sezona hazırlanan yurt içi ve yurt dışından 15 takımın tercihi oldu. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (solda) kamp merkezinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımları ziyaret etti.

Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yeni sezona hazırlanan yurt içi ve yurt dışından 15 takımın tercihi oldu. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (solda) kamp merkezinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımları ziyaret etti.

Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yeni sezona hazırlanan yurt içi ve yurt dışından 15 takımın tercihi oldu. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (solda) kamp merkezinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımları ziyaret etti.

Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yeni sezona hazırlanan yurt içi ve yurt dışından 15 takımın tercihi oldu. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (solda) kamp merkezinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımları ziyaret etti.

Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yeni sezona hazırlanan yurt içi ve yurt dışından 15 takımın tercihi oldu. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (solda) kamp merkezinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımları ziyaret etti.