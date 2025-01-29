Erzurumlu Kadın Doktorlar, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Erzurum'daki Kadın Doktorlar İle Yılın Kareleri Oylaması

Erzurum'da görev yapan kadın doktorlar, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katıldılar. Bu etkinlik, sağlık alanında büyük emek harcayan kadınların topluma olan katkılarını ön plana çıkarma amacı taşıyor.

Kadın Doktorların Katılımı

Bu yıl düzenlenen oylamada, kadın doktorlar hem kendi fotoğraflarıyla hem de sağlık sektöründeki çalışmalarını gösteren karelerle yer aldılar. Oylama, hem kadın doktorların motivasyonu hem de sağlık alanındaki başarı hikayelerinin paylaşılması açısından büyük önem taşıyor.

Toplumsal Farkındalık Yaratma

Kadın doktorlar, bu tür etkinliklerin toplumsal farkındalığı artırmak ve kadınların iş hayatındaki yerini daha görünür hale getirmek açısından faydalı olduğunu belirtiyorlar. Erzurum'da yürütülen bu projeler, kadınların güçlenmesi adına atılan önemli adımlar arasında yer alıyor.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır ile hastanenin acil servisinde görevli kadın doktorları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır ile hastanenin acil servisinde görevli kadın doktorları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.